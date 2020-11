Joe Biden suplica a ciudadanos en EU usen cubrebocas

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el país enfrenta un "invierno muy oscuro" ante la "creciente" amenaza del nuevo coronavirus, que está dejando más de un millar de fallecidos al día, por lo que "suplicó" a los ciudadanos que "lleven cubrebocas".



"Afrontamos un invierno muy oscuro", dijo Biden en una intervención en Wilmington (Delaware) después de reunirse con su recién creado grupo de trabajo sobre la covid, una "crisis se lleva por delante un millar de vidas al día".



"Se lo suplico. Lleven mascarilla -remarcó- Háganlo por ustedes. Por su vecino. Una mascarilla no es una declaración política, pero sí una buena manera de empezar a unir al país".



Se trata de la primera intervención pública de Biden después de dar su discurso de la victoria el sábado, en el que se presentó como el presidente que quiere sanar las heridas de EE.UU. para acabar con la polarización, pese a que el presidente saliente, Donald Trump, todavía no ha reconocido su derrota.



La oficina del presidente electo, quien no tomará posesión hasta el 20 de enero de 2021, desveló las líneas maestras de su plan que incluye garantizar el acceso de gratuito a los tests de la enfermedad; solucionar los problemas con los equipos de protección individual (EPI).



Así como proporcionar recomendaciones "claras, coherentes y basadas en pruebas" sobre cómo cada comunidad debe afrontar la pandemia y que los recursos lleguen a las escuelas, pequeños negocios y familias, e insiste en que la distancia social es fundamental para lograr acabar con la proliferación de la covid-19.

Con información de EFE