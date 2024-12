Descubre la colección de ropa Jurassic World: prendas para fans de los dinosaurios

Jurassic Park se convirtió en un clásico del cine que logró cautivar a millones de personas alrededor del mundo. El éxito de esta cinta no se detuvo con un solo lanzamiento, y a través de los años hemos sido testigos de diferentes entregas hasta llegar a Jurassic World.

El universo de Jurassic World es tan extraordinario que no puede quedarse solo en la pantalla, es por eso que ahora podemos disfrutar de Jurassic World: The Exhibition que a más de uno lo hará sentir como en la película. Pero la experiencia no termina ahí, para todos los fans de esta franquicia, se encuentra disponible una colección de ropa exclusiva, la cual no puede faltar en su closet. ¿Quieres saber dónde puedes conseguirla? Sigue leyendo, porque aquí te diremos todos los detalles.

Estas prendas son perfectas para regalar esta temporada.

Colección Jurassic World: estilo y moda

Si eres fan de los dinosaurios y por supuesto de Jurassic World, esta colección especial está pensada en ti. A través de la propuesta de UNIVERSAL UNIVRS, se lanzó una línea de pantalones, shorts, camisas y sudaderas inspiradas en esta temática.

Jurassic World fue todo un fenómeno cinematográfico, el cual no puede pasar desapercibido, es por eso que se plasma la esencia en cada una de las prendas, las cuales tienen un estilo streetwear, así que si tu personalidad es un poco más urbana, encajará perfectamente con tu forma de ser.

A poco más de 30 años del lanzamiento de Jurassic Park, esta película sigue acumulando fans al rededor del mundo.

El creador detrás de esta colección

Una franquicia tan icónica merece ser llevada al mejor punto, por eso, para la creación de la colección de ropa Jurassic World se necesitó del talento de una persona con experiencia que supiera retratar a la perfección la identidad de esta historia.

Diego Zuñiga, diseñador mexicano, originario de Tijuana estuvo detrás de la elaboración de esta línea exclusiva, la cual elaboró con minucioso detalle, inspirándose en un estilo urbano, pero sobre todo alineándose a las últimas tendencias de la moda.

Para Diego fue importante retratar en cada prenda el sentimiento de aventura que reflejan las películas, El legado de Jurassic Park y Jurassic World es tan importante, que esta colección se creó con el propósito de conectar con todos los fans y hacerlos sentir la misma emoción que sienten cuando ven estas clásicas cintas, o cuando visitan la experiencia inmersiva Jurassic World: The Exhibition.

Diego Zuñiga con los conductores del podcast Guía del Hater en Jurassic World: The Exhibition.

Foto:David Pereyra

Diego Zuñiga, un referente del diseño

Diego cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda, su estilo es tan versátil, que puede fusionar a la perfección formas completamente opuestas, como el de la sastrería y el streetwear.

El tijuanense se concentra en la calidad y creatividad, de modo que pueda ser accesible y cómodo para quienes porten sus creaciones. El talento de Diego va más allá de crear prendas,elabora diseños funcionales que al mismo tiempo sean estéticamente agradables.

Colección Jurassic World, ¿dónde conseguirla?

Liverpool trae exclusivamente la colección de ropa de Jurassic World, aquí podrás encontrar pantalones, shorts, camisetas y sudaderas, las prendas necesarias para armar un increíble outfit.