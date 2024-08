Mercurio retrógrado en Virgo: el amor te sonríe pero ten cuidado con las traiciones

Mercurio retrógrado llegó y con él un cambio importante para algunos signos del zodiaco, sobre todo para Virgo, pues es en los nacidos bajo ese signo donde se sentirá mayor influencia de este movimiento astral, uno de los más importantes debido a todos los cambios que conlleva. Pero calma pues aunque los virgo puedan estar más susceptibles y sentir todo a flor de piel deben saber que es un buen momento para la renovación en todos los sentidos.

El miércoles 7 de agosto, Mercurio Retrógrado y Venus se unen en Virgo, estamos en un periodo de reconciliación o de entendernos desde otro lugar, ojo que no necesariamente hablamos de intenciones amorosas, pueden ser situaciones de trabajo o de distanciamiento familiar.

Virgo, el signo más afectado en mercurio retrógrado: horóscopos

Aprovecha este periodo para reflexionar sobre lo que aconteció en julio. Foto: Copilot

Hoy 5 de agosto Mercurio se pone retrógrado en Virgo, y debemos ser cautos porque puede haber malentendidos o retrasos en viajes. Hoy ingresa #Venus, el planeta del amor, en el signo de Virgo y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- son los más seductores del Cosmos.

Virgo

La Luna en tu signo hoy, mañana y pasado te regala unos días mágicos y potencia tus recursos para que te sientas seguro de ti mismo y lo que hagas te salga bien. Hoy Venus ingresa en tu signo, propiciando tu vida. Vas a rebosar ganas de vivir y de divertirte. Disfruta.

Sagitario

Si tienes una decisión pendiente, ahora es el momento de tomarla y alejarte de una situación que te está atormentando. El diálogo y una actitud receptiva te ayudarán a superar los desencuentros y a suavizar las tensiones que te desestabilizan.

Capricornio

Necesitas protegerte de críticas y opiniones negativas que te pueden afectar más de la cuenta. Ve a lo tuyo e ignora cualquier comentario malintencionado. La clave está en tener un poco de paciencia y, sobre todo, en tomarte las cosas con sentido del humor.

Tauro

Los buenos aspectos de #Mercurio te ayudan a afrontar conversaciones que tienes pendientes en las que debes decir lo que piensas. Aunque surjan obstáculos que frenen tus planes, no te desesperes porque vienen alegrías que no esperabas y que lo cambiarán todo.

Piscis

Con Saturno retrógrado en tu signo puedes sentir que la vida te pesa. Necesitas rodearte de un entorno cálido y no descuidar tu tiempo de ocio y diversión porque te va a ayudar a estabilizarte y a olvidar problemas que ahora mismo no está en tus manos resolver.

Acuario

La suerte está de tu parte estos días y ese problema de difícil solución va a tomar un rumbo diferente, pero tienes que mover ficha y lo tienes que hacer ahora. Es bueno que estés preparado para los cambios y los busques cuando sean necesarios.

Géminis

Semana muy intensa en la que tendrás que dar todo de ti, pero cuentas con la energía de Marte y Júpiter en tu signo para afrontar los retos con muchas ganas y una sonrisa, y vas a vencer. Escucha tu voz interior y sigue los dictados de tu corazón para acertar.

Libra

Es posible que te sientas en la disyuntiva de elegir una cosa u otra y no sepas qué hacer. Si miras dentro de ti, encontrarás la manera de pisar terreno firme y avanzar por el camino adecuado. Céntrate en un objetivo y rompe con todo lo demás. Días mágicos: 8 y 9.

Escorpio

La Luna en tu signo, el 10 y 11, te protege y los obstáculos que frenaban tus sueños desaparecen. Tendrás suficiente energía y entusiasmo para alcanzar tus aspiraciones y abrirte a una nueva vida. Aprovecha esta buena racha y disfrútala con los tuyos.

Cáncer

Puedes sentirte abrumado por todos los frentes que tienes abiertos, pero la Luna Creciente te transmite la energía que necesitas para no rendirte y solucionar lo que tienes pendiente. Es un buen momento para replantearte algún asunto de tu vida que no tienes claro.

Aries

Estarás muy sociable y activo, y tendrás la sensación de que hay “algo” que te protege y te conduce donde te mereces estar. Confía en ti, puedes hacer muchas cosas mejor que nadie. Días propicios para todo tipo de aventuras sentimentales, de amistad, viajes…

Leo

Muchas felicidades. Protegido por la positiva energía del #Sol en tu signo, el destino te puede sorprender gratamente, pero necesitas cerrar ciclos para que se abran nuevas oportunidades. Te sentirás optimista y feliz, y puedes hacer contactos que mejoren tu vida.

¿Qué significa estar en Mercurio retrógrado para el horóscopo?

Mercurio estará retrógrado del 5 al 28 de agosto, ¿qué significa esto? Que estamos en un periodo de reflexionar en que tienes más información de lo que ocurrió desde el 16 de julio hasta el 5 de agosto para que reflexionemos sobre lo que pasó e incluso para que tengamos información sobre qué fue lo pasó.

En resumen Mercurio retrógrado es un momento de reflexión y será a partir del 29 de agosto cuando debemos actuar sobre eso que estaremos reflexionando en este periodo. Pero cuidado porque podemos quedar muy abrumados por la influencia de ese planeta sobre todos los signos del zodiaco. Marte y Júpiter responde a Mercurio retrógrado, de ahí ese ánimo de querer reparar algo.

¿Qué pasa durante Mercurio retrógrado?

Si eres capricornio necesitas protegerte de la energía negativa a tu alrededor. Foto: Copilot

Inicia la etapa retrógrada de Mercurio, el planeta más cercano al Sol por lo que se prevé que tenga afectaciones sobre todos los signos del zodiaco, pero ojo pues no quiere decir que será malo, simplemente que habrá cambios de energía. Toma este periodo como uno de recargar, recalibrar, reconectar contigo y poco a poco armar tu visión para los próximos meses, es la recomendación de la astróloga venezolana Mia Astral.

No necesitas alguna protección para enfrentar a Mercurio retrógrado, pues no es un periodo negativo como muchas veces nos han hecho creer. No está ligado con la fatalidad, sino con la reflexión profunda sobre lo que nos ha acontecido en el último mes y cómo vamos a actuar en la recta final de este 2024 para concretar esos planes y sueños que tenemos. Acércate a ti y toma contacto con tu espiritualidad para guiarte desde lo más profundo de tu ser.