3 looks de fin de semana para lucirte hermosa, según Chantal Torres

Si eres amante de la moda seguramente alguna vez has seguido los consejos y recomendaciones de Chantal Torres una influencer de moda que siempre es muy fashion y está al pendiente de compartir las mejores tendencias para cada temporada. Sus looks han sido inspiración para muchos durante años, por lo que esta vez recurrimos a su cuenta de Instagram para sacar algunas ideas de look de fin de semana.

En la moda lo más importante es sentirte cómoda, estar a gusto contigo misma y ponerle tu propio estilo a lo que vistes, pero sí te puedes dar algunas ideas para que te veas radiante en todo momento. Así que te dejamos tres looks inspirados en Chantal Torres para que este fin de semana te luzcas hermosa, ya sea en una reunión con amigas, con tu familia o en un date.

Tres looks fashion para fin de semana al estilo de Chantal Torres

Chantal Torres siempre ha sido una it girl, ahora nos deja ver que ser mamá no esta peleado con mantener tu estilo, por lo que es un guía que nos inspira en este mundo de la moda. Si lo que buscas para este fin de semana que sea cómodo, versátil y coqueto aquí te dejamos tres ideas que te pueden ayudar a armar un look con tu propio estilo.

Vestido oversize

Estar cómoda es una de las primicias del fin de semana, para ello necesitamos un maxi vestido o un vestido oversize. Estos son perfectos para los días de calor, pues permiten estar fresca y con toda la actitud para un paseo de fin de semana. Puedes acompañarlo con sandalias, tenis o plataformas. Así como de un bolso confeccionado en telas naturales.

Un vestido es un básico de clóset. Foto: Instagram

Traje sastre con tenis

Los trajes sastres son perfectos para un fin de semana cuando tiene un corte amplio como este que está usando Chantal Torres a juego con una remera sencilla y tenis. El toque fashion a este look se lo dan accesorios en este caso un cinturón con hebilla y gafas oscuras.

Un traje sastre te puede hacer ver muy estilizada. Foto: Instagram

Falda denim con playera

Un básico para todos los clósets es tener una falda denim, esta se puede combinar con casi cualquier prenda y para fin de semana lo puedes hacer perfecto con una playera que sea tu favorita, ya sea con o sin estampado. El toque fashion se lo das con un bolso a juego con tus accesorios.