Dile adiós a la arena para gatos, este es el barato invento que lo sustituirá

El gato puede ser una compañía ideal para quienes viven solos y no pasan mucho tiempo en casa, ya que está acostumbrado a pasar largas horas solo sin ningún tipo de problema. Son independientes, no necesitan ir a la calle para hacer sus necesidades, ni tienen que salir a dar un paseo como los perros. Vale recordar que los felinos no son animales sociables, no hay que olvidar sus instintos y el comportamiento inherente a su especie.

Los gatos son unas mascotas increíbles y tienen fama de ser más limpios, aseados e independientes que los perros. Sin embargo, el olor que dejan en el hogar son muy penetrantes y toman muchos días para que se eliminen por completo. Es importante que mantengas limpio el arenero de tu felino para evitar aromas desagradables.

Descubre qué producto es ideal para usar en el arenero de tu gato. Fuente: Pinterest

El sustituto ideal para el arenero de tu gato

El mantenimiento de la arena limpia insume algunos costos que puede reemplazarse por otro producto. Según el sitio especializado Petlife, un buen sustituto es la harina de yuca. Vale señalar que esta opción permite la formación de bloques de desechos perfectos y bien macizos. Cuando este producto entra en contacto con los compuestos de la orina del gato, se produce la reacción química.

Ese importante mencionar que la harina de yuca es más económica que los productos que se comercializan para usar en el arenero de tu gato. Muchas veces, estas últimas suelen estar perfumadas o contienen ingredientes químicos pensados para reducir los malos olores. La ventaja al usar este tipo de producto casero es que conoces su composición y son totalmente naturales.

La harina de yuca es ideal para usar en el arenero de tu gato. Fuente: Pinterest

La única desventaja de la harina de yuca es que su aroma puede ser atractivo para muchas mascotas. Por este motivo, es posible que tu gato o perro tengan ganas de comer el contenido de la caja de arena.