El príncipe William manda mensaje a Kate Middleton por su aniversario de bodas y preocupa a sus seguidores

La realeza británica sigue robándose todos los reflectores, pues el estado de salud del rey Carlos III y de la princesa Kate Middleton tras sus diagnósticos de cáncer han preocupado a millones de personas tanto dentro del Reino Unido como en otros países del mundo. Además, este fin de semana los titulares se relacionaron al plan funerario del monarca, mismos que después se vieron frenados por un comunicado en el que se afirma que pronto regresará a sus actividades reales.

Sin embargo, en las últimas horas fue Kate de Gales quien acaparó toda la atención, esto luego de un mensaje que compartió su esposo, el príncipe William, y que aunque resultó tierno también resultó preocupante para los seguidores por una importante razón qe aquí te contamos. Cabe destacar que recordar que fue el 29 de abril del 2011 cuando la pareja llegó al altar en lo que fue la boda del siglo y por lo que hoy festejan 13 años juntos, todo esto en medio de las complicaciones de salud de la royal.

Hace unas horas a través de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales se difundió un retrato oficial que fue tomado en el 2011 en pleno festejo de la unión nupcial. En la toma, los ahora padres de tres hijos, posan muy sonrientes en uno de los salones del castillo, pero fueron las palabras del futuro rey del Reino Unido las que emocionaron a muchos, ya que no dudó en demostrar el amor que siente por esta fecha en la que cumple 13 años de estar con Kate.

"Hoy hace 13 años", fue el breve mensaje que escribió el hijo de Carlos III y Lady Di. Pero un detalle en particular trajo la preocupación de los seguidores de los royals, ya que a diferencia de otras ocasiones en las que las fotos se publican a color, hoy se eligió un retrato en blanco y negro. Es importante resaltar que estos colores con retratos se suelen asociar a nivel mundial a la muerte de alguien, algo que trajo preocupación entre los admiradores, quienes rápidamente hicieron notar su desagrado por esta postal.

"¿Por qué en blanco y negro? Casi me desmayo", "en serio, lo primero que pensé fue: ¿quién murió?", "¿sigue viva?", "¿Foto en blanco y negro? ¡Esto me asusta!" y "casi vomito, no me asusten así", son algunos de los comentarios que se leen en el post que ya acumula más de 200 mil me gustas.