El arroz es uno de los alimentos más consumidos en los hogares mexicanos, sin embargo, es un cereal que corre el riesgo de venir contaminado por unos pequeños insectos llamados gorgojos. Por eso es importante que limpies correctamente el arroz que vas a consumir antes de prepararlo, también debes saber qué hacer en caso de que encuentren uno de estos diminutos animales en tu empaque.

Los gorgojos son pequeños insectos que miden entre 3 y 5 mm de color marrón de cuerpo cilíndrico y duro que infestan este cereal. El insecto contamina el arroz durante la etapa de almacenamiento, ahí es donde pone el huevo en el interior del grano, por lo que pasan desapercibidos ante una inspección visual y pueden llegar fácilmente hasta tu hogar.

Los gorgojos son pequeños insectos que miden entre 3 y 5 mm | Foto: OCU.org

¿Cuál es la forma correcta de lavar el arroz para eliminar el gorgojo?

Es muy importante que laves de la mejor forma el arroz que vas a cocinar antes de utilizarlo para que te asegures que no traiga este tipo de animales. Esta es la manera adecuada.

Separa el arroz con tus manos y fracciónalo en pequeños puños hasta tener toda la cantidad que vas a utilizar. Durante este proceso también puedes verificar que no tenga piedras o basura.

Pon agua a hervir, cuando esté lo suficientemente caliente retira el agua del fuego y agrega el arroz por 5 minutos, luego enjuaga con agua limpia y fría.

Es muy importante que laves de la mejor forma el arroz que vas a cocinar antes de utilizarlo | Foto: Freepik

¿Qué pasa si mi paquete de arroz tiene gorgojos?

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), el gorgojo no supone un peligro para la salud, pero si te das cuenta que tu empaque de arroz trae uno, lo mejor es que no lo consumas y revises en tu alacena que no haya contaminado otros productos.

Es importante que estés alerta ya que este insecto no es exclusivo del arroz, pueden estar presentes en cualquier tipo de cereal como: trigo, centeno, cebada, maíz y, menos frecuentemente, a la avena.