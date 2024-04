5 tips para lidiar con la frustración

Seguramente has sentido ira, molestia e incluso decepción cuando quieres algo o necesitas algo y no lo obtienes. “Te sientes frustrado”; esa es la respuesta emocional que experimentas al no satisfacer ese deseo. Cabe mencionar que el origen de este sentimiento no se encuentra en la dificultad de conseguir lo deseado, sino en cómo cada persona puede manejar y reconocer ese resultado.

El gran problema de esta situación es la magnitud de la reacción que tenemos, ya que la respuesta será mayor cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, y por ello la frustración será mucho más grande.

Sentirse abrumado o con ansiedad pude venir de algo más profundo como la frustración.

La frustración puede afectar a una persona de formas muy diversas, tanto a nivel físico como psicológico. Algunos de los signos más frecuentes son: sentir ansiedad, ataques de ira, estar contrariado, irritabilidad, sentirse abrumado. También hay algunos gestos que indican este comportamiento, como fruncir el ceño, resoplar, hacer movimientos corporales repetitivos e incluso suspirar. Los efectos son muchos, pero suele ser una emoción de corta duración.

La frustración tiene mucho que ver con la exigencia personal y el perfeccionismo, ya que cuando no consigues lo que crees que quieres, te exiges y presionas, yendo en contra de ti mismo. Entras en un círculo vicioso en el que dejas de disfrutar lo que estás haciendo y valoras tus acciones en función del reconocimiento externo.

Esta reacción desproporcionada aparece hasta que un día, toda esa frustración y enojo toman forma de síntomas y pensamientos extraños para avisarte de que es el momento de parar y cuestionarte si esa respuesta de tu organismo no te deja seguir avanzando.

Te comparto 5 tips en los que puedes trabajar para seguir avanzando en el cambio de perspectiva:



Adiós a la perfección: Ser perfecto no es natural; por ello, debemos estar conscientes y aceptar que hay cosas fuera de tu alcance, que no dependen de ti y que te van a frustrar. Esa aceptación de lo que no puedes cambiar o controlar es importante. Cambia el foco de atención: Trata de distraer la mente; esto puede ayudar a dejar el espacio necesario y no dar paso a los sentimientos que llevan a una reacción. Llama por teléfono, escucha música, da un paseo, encuentra lo que más te guste. Desahógate: A veces tenemos emociones muy fuertes que necesitamos aliviar cuando sentimos que ya no podemos más. La forma dependerá de cada uno: buscar ayuda profesional, hacer ejercicio, desconectarte y descansar. Lo importante es tratar de seguir adelante. Reconoce la emoción y regresa a la calma: Los especialistas sugieren que primero se reconozca la emoción y después actuar en aquella conducta que te ayude para regresar a la calma. Esto te puede ayudar a evitar la respuesta impulsiva que genera una consecuencia negativa. Anticipa escenarios y soluciones: Te invito a que de manera anticipada planees expectativas de lo que puede suceder ante una situación inesperada. Tener un PLAN B siempre ayuda.

Trabajar en nuestra tolerancia a la frustración significa ser capaces de afrontar los problemas, limitaciones, molestias e incomodidades que nos encontramos a lo largo de la vida. Por lo tanto, se trata de una actitud y, como tal, puede trabajarse y desarrollarse. "La clave está en convertir la frustración en combustible para el crecimiento personal.

¡Afronta los desafíos con determinación y convierte cada obstáculo en una oportunidad para crecer y alcanzar tus metas!"

