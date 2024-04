Desinfecta la piedra de alumbre para que dure más su poder desodorante

El desodorante es un elemento fundamental en la higiene en la actualidad, pero muchos de ellos cuentan con ingredientes que le hacen daño a la piel. Gracias a la necesidad de cuidar la zona de las axilas, se buscan formas naturales para evitar la sudoración, siendo la piedra de alumbre una de las mejores para eliminar el sudor en el día a día. Lo que pocos saben son los cuidados que debe tener para que no pierda su poder desodorante.

La piedra de alumbre funciona como un desodorante natural que tiene propiedades antisépticas, por lo que va a mantener a raya las bacterias que son las encargadas de descomponer el sudor y con esto el no generar mal olor.demás de lo antes mencionado, la piedra de alumbre tiene un poder antitranspirante que hace que no se sude en exceso. Para que dure mucho tiempo este elemento se le deben dar algunos cuidados como su desinfección.

¿Cómo desinfectar la piedra de alumbre?

Para que la piedra de alumbre se mantenga en perfecto estado hay que mantenerla limpia y seca. Por lo que se tiene que enjuagar después de usarse para que no se queden impregnados elementos contaminantes y bacterias. La idea es enjuagarla con agua a temperatura ambiente y dejar secar al aire libre. Con esto será suficiente para que la piedra no sufra alteraciones por usarse como desodorante. Considera guardarla en un lugar donde no pueda caerse y romperse.

A la hora de desinfectar la piedra de alumbre se deben tener las manos limpias. Una vez aclarado este punto, no se debe dejar mucho tiempo debajo del chorro de agua. Con que se meta la piedra un segundo es suficiente. Debes dejar que el agua acaricie la piedra de alumbre durante ese tiempo. Después se debe colocar en un lugar limpio para dejar secar.

Otros usos de la piedra de alumbre

Además de ser un increíble desodorante natural, la piedra de alumbre tiene algunos otros usos sobre la piel. Te dejamos algunos de los más habituales.