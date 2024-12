El Nevado de Toluca se ha convertido en un atractivo turístico ideal para los amantes de los hermosos paisajes y si estás de vacaciones no pue puedes perder la oportunidad de visitarlo en esta temporada, sobre todo si quieres apreciar la hermosa nieve que cubre al cráter y a las zonas aledañas, pero antes de ir debes tomar algunas recomendaciones si quieres que esta experiencia sea inolvidable.

Visitar el Nevado de Toluca no es como explorar una montaña cualquiera, se trata de una zona de flora y fauna protegida que que puede poner en riesgo tu vida si no te informas bien desde antes. Este lugar puede ser peligroso si no sigues las recomendaciones indicadas, por lo que es fundamental que vayas con este conocimiento previo a tu visita.

Esta temporada el Nevado de Toluca, también conocido como el Volcán Xinantécatl" que significa “Señor desnudo” es muy popular en la temporada invernal debido a que baja la temperatura y se llena de nieve, pero también puedes visitarlo en cualquier otra fecha del año y su majestuosidad impresionará tu vista.

El Parque Nacional Nevado de Toluca puede verse desde los municipios Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Texcaltitlan, Toluca, Villa Guerrero y Zi­nacantepec y es la cuarta montaña más alta de nuestro país, desde hace mucho tiempo es un volcán apagado. Tiene dos hermosas lagunas el “Sol” y la “Luna” que en invierno están congeladas, pero en primavera muestran un hermoso color.

El Parque Nacional Nevado de Toluca se pinta de blanco durante el invierno | Foto: Cuartoscuro

10 consejos para visitar el Nevado de Toluca y vivir la mejor experiencia de tu vida

Además de subir al Nevado de Toluca para ver el paisaje, observar su flora y fauna y conectar con la energía de la naturaleza, también puedes disfrutar otras atracciones como la comida que venden en la parte baja. En el lugar también puedes hacer camping, ciclismo de montaña y tomas muchas fotografías. Estos consejos te ayudarán a disfrutar más tu experiencia.

Equipo adecuado: es fundamental que lleves el equipo adecuado como un bastón de caminata y lentes, estos te ayudarán a hacer más llevadero el trayecto. Calzado adecuado: utiliza botas para escalar o calzado cómodo, ya que el camino puede ser rocoso y pesado. Ropa: el lugar tiene tenperaturas congelantes, por lo que es fundamental que lleves ropa abrigadora como bufanda, guantes, chamarra y pantalón grueso y gorro. Protector solar: utiliza protector solar, pues a pesar de las bajas temperaturas, el reflejo del sol con la nieve es muy fuerte para tu piel. Come bien: el sendero es largo, es fundamental que vayas con el estómago lleno y que lleves un snack en caso de que te de hambre en las alturas. De lo contrario puedes sufrir alguna descompensación. Agua: no olvides llevar agua y tomar en el trayecto, pero solo lo necesario. Pasa al baño: en la parte alta no hay sanitarios, así que pasa en la parte baja antes de subir. "Mal de montaña": debido a la altitud es probable que sufras el mal de montaña, así que lleva un alimento que te ayude a sentirte mejor, como un chocolate o un dulce. Llega con anticipación: en esta temporada suele acudir mucha gente, llega temprano para evitar largas filas. Llevar lo necesario: procura llevar una mochila pequeña solo con lo necesario porque no hay lockers o algún lugar donde puedas guardar tus pertenencias, de lo contrario deberás cargar hasta la montaña.

En el lugar también puedes hacer camping, ciclismo de montaña, pero debes consultar los días en los que está permitido | Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto cuesta la entrada al Nevado de Toluca?

La entrada al Parque Nacional Nevado de Toluca tiene un costo de 58 pesos por persona, sin embargo, para trasladarte a la parte más alta del volcán deberás pagar otros 50 pesos por el viaje, este lo realizan habitantes de la localidad en camionetas y el costo es individual.

Como tips extras, lleva tu celular cargado para que puedas tomar fotos y comunicarte con alguien caso de que sea necesario, si puedes es conveniente que lleves una batería de más. No olvides seguir los senderos que se te indican porque te puedes perder o accidentarte. Y finalmente, toma en cuenta que este recorrido es cansado por lo que, el trayecto se puede dificultar para adultos mayores o niños.

Debes ir con precaución y solo dirigirte por los senderos recomendados | Foto: Cuartoscuro

