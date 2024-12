Jeans y camiseta negra, los básicos que nunca pasan de moda y así puedes combinarlos

El mundo de la moda se rige por el estilo, las tendencias y, claro, las prendas. Cada temporada hay una amplia gama de propuestas que siguen lo impuesto por los diseñadores detrás de las marcas de lujo, pero también destaca la ropa básica porque es versatilidad y atemporalidad.

Dos prendas que nunca pasan por alto son los jeans y las camisetas negras y por eso siempre son parte de las colecciones. Usarlos por separado o en conjunto son maneras de sumarlas a los looks del día a día; además, también son el set perfecto para salir de apuros de moda.

Expertos en moda comparten diversos consejos para combinar estas prendas que tienen en común tres características:

Son prendas cómodas Son prendas que ayudan a tener looks casuales y formales Son prendas que son parte de la cultura pop

Los jeans y las playeras son básicos de moda por su versatilidad. Foto: Pinterest.

Jeans y playeras, el set que nunca pasa de moda

Las playeras no sólo son cómodas, sino que actualmente el mercado de la moda ofrece diversos diseños que considera todo lo que está a la orden del día: los colores, las texturas, los textiles y los estampados. Esto ha generado que las playeras ya no sean precisamente informales o carentes de estilo, sino lo contrario. Como resultado, su uso se ha expandido, dando pie a la creatividad.

En tanto, los jeans -también llamados vaqueros- son infalibles debido a su practicidad. Además, hay varios diseños, desde aquellos que tienen corte recto hasta los que tienen piernas de elefante; los segundos son de los hits del momento. Esta ola de diseños se adecúa a cada silueta, de modo que lo ideal es elegir aquello que le favorezca a cada quien.

Expertos en moda aseguran que hay diversas maneras de usar estas prendas. Foto: Pinterest.

Consejos para usar playeras y jeans con estilo

Elegir estos dos básicos de moda es sencillo, de modo que la clave radica en los complementos que se eligen. Los zapatos, las bolsas y los accesorios hacen la diferencia en cualquier look y este set de básicos no es la excepción. Si la intención es tener un aspecto deportivo, lo ideal es aportar por tenis, mientras que un look semiformal se puede lograr usando zapatillas -ya sean flats o con tacón- y bolsas cruzadas o de mano.

Para tener un look ganador, es vital corres riegos y incorporar complementos como una tercera prenda y accesorios. Foto: Pinterest.

Además, también es conveniente incorporar una tercera prenda para darle realce al atuendo; por ejemplo, durante la temporada otoño e invierno en un look casual se puede añadir una chaqueta y en un look semiformal se puede considerar un blazer. También es importante considerar otros básicos, como las mascadas, gorras y gafas de sol que deben seguir el estilo para que haya homogeneidad.

