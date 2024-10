¡Hermosa y aterradora! Belinda se adelanta al Halloween y enseña a transformar un minivestido negro en disfraz para las fiestas

¿Ya te invitaron a las fiestas de Halloween y no sabes de qué te vas a disfrazar? No te preocupes, no eres la única, pues en esta temporada hay una larga lista de ideas que van desde lo clásico hasta las tendencias de películas, series, videos virales o videojuegos; sin embargo, el dar con el outfit perfecto siempre se convierte en todo un problema. Pero Belinda acaba de llegar como un ángel a salvarnos en esta temporada, pues acaba de compartir unos disfraces para los que sólo necesitarás un minivestido negro.

Desde su cuenta de Instagram la cantante y actriz compartió una serie de fotos y videos presumiendo lo adelantada que está al Halloween y aunque la decoración que mostró es la gran protagonista por lo realista y terrorífica que resulta, "Belika" demostró que un buen look es la pieza clave para robarse todas las miradas. Para la ocasión apostó por un minivestido negro y ajustado con el cual cualquiera puede deslumbrar si se agregan los accesorios adecuados de la temporada más espeluznante del año y aquí te enseñamos cómo puedes robarle el estilo a la famosa.

En sus publicaciones, Belinda presumió que un vestido corto negro combina con todo y que para llevarlo a una de las fiestas de Halloween basta con agregar máscaras como una negra y con la forma de algún animal, una cabeza con cuernos para un toque todavía más llamativo, o bien, un antifaz de conejo para un toque más sensual. Por supuesto, esto no es lo único que puedes hacer para elevar tus looks de disfraces, pues la cantante también apostó por un abrigo largo blanco y unas botas altas.

¿Le robas el estilo a la cantante? (Foto: IG @belindapop)

Belinda presume sus mejores looks de Halloween

Una de las primeras apuestas de la intérprete de "Cactus" fue combinar su minivestido negro con mangas cortas, cuello alto y botas negras por debajo de la rodilla, así como de un icónico abrigo blanco que agrega elegancia y mucho glamur a la imagen, fue el ocultar su rostro con una cabeza con cuernos. Esta es sólo una pequeña inspiración para que te luzcas, ya que en realidad puedes agregar cualquier otro accesorio.

Por ejemplo, puedes agregar las máscaras con luz de "La Purga", un antifaz que te haga lucir bella y misteriosa, o bien un maquillaje de catrina, arlequín o de brujita. Si apuestas por esto último te tenemos buenas noticias, pues con ello también puedes agregar un delineado fantasmal; recuerda que los delineados más creativos con fantasmas, calabazas y demás son perfectos para lucir tu mirada. Pero si esto no termina de convencerte, aquí te compartimos otras ideas.

Cabeza de calabaza terrorífica

Cuernos de diablo o de Maléfica

Corona de flores

Una mano para convertirte en Merlina

Una aureola y alas para ser un ángel

El vestido puede ser cualquiera de los básicos que tengas en casa. (Foto: IG @belindapop)

Disfraz con vestido negro corto y botas altas

Una dupla perfecta siempre será combinar un vestido corto en color negro con unas botas altas en el mismo tono para así conseguir un look monocromático que te ayude a verte icónica; sin embargo, para los disfraces de Halloween no podemos irnos por lo básico, sino que tenemos que estilizar el look para así robarnos todas las miradas. La idea, según las recomendaciones de Belinda, es agregar elementos que te ayuden a resaltar.

En el caso de la cantante, agregó un antifaz de conejo blanco que resulta muy seductor y que ayuda a que el abrigo blanco resalte todavía más; estas ideas fueron aplaudidas por los fans de la actriz. ¿Tomarás inspiración de ellos? Recuerda que no tienes que lucir idéntica a Belinda, pues la famosa sólo demostró que no tienes que gastar una fortuna en tu disfraz.

¿Le robarías alguno de estos disfraces? (Foto: IG @belindapop)

Sigue leyendo:

Pantalones wide leg, la prenda que sí o sí tienes que usar este otoño, de acuerdo con expertos en moda

Kylie Jenner debuta como modelo en la Semana de la Moda en París con un look de princesa "de la vida real" en Disney