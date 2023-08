Los 5 hábitos que practican las personas más exitosas, según Harvard

Está claro que el éxito no es lo mismo para todas las personas, para algunas representa el amor, para otras el dinero, concretar planes, fama, salud, para muchas simplemente es mantener una buena estabilidad emocional. Cualquiera que sea, el estado de bienestar y satisfacción que trae consigo es el mismo. Alcanzarlo no es fácil, la mayoría de las veces se tienen que hacer sacrificios, esfuerzos y mantener un compromiso constante para no fallar.

Es importante definir qué es lo que significa tener éxito para ti o las metas que se quieran alcanzar para no claudicar, ya que pueden haber uno o varios obstáculos en el camino, desde nuestra mentalidad o nuestra forma de ver la vida, hasta las personas, familiares o amigos que nos rodean. A continuación de desvelan algunos de los hábitos para llegar a la meta de manera efectiva, según la prestigiosa Universidad de Harvard.

El éxito puede representar algo distinto para cada persona. Foto: Pexels

¿Cuáles son los hábitos de una persona exitosa?

1. Ser específico en los objetivos planteados

Establecer metas realistas y/o concretables es fundamental para avanzar en el proceso hacia el logro del éxito. Por ejemplo, si se quiere bajar de peso con dieta, plantear el cómo, en qué tiempo, a través de qué rutina o qué alimentos se comerán. O si nuestro objetivo es dormir mejor cada noche, ser más específicos en su planteo, como definir una hora para estar en la cama todos los días para descansar o no usar pantallas antes de dormir.

2. Establecer una rutina y llevar un registro del proceso

Organizarnos de manera tal de poder concretar actividades que nos ayuden a avanzar hacia el logro del objetivo. Por otro lado, para saber cuánto nos queda por recorrer hacia el logro, es fundamental regular el proceso y controlarlo, pudiendo llevar un registro de cuánto se ha mejorado o de los pequeños logros alcanzados en la ruta del éxito. Por ejemplo, las materias aprobadas, kilos bajados o ganados, kilómetros recorridos, etcétera.

Para algunas personas, el éxito significa lograr títulos o grados académicos. Foto: Pexels

3. Ampliar la perspectiva

Los especialistas de la prestigiosa institución explican que es vital mantenerse con una mente abierta y recibir opiniones, sugerencias, ver nuevos métodos o evaluar situaciones. Si se hace esto, será más sencillo tomar decisiones acertadas y encontrar soluciones más rápidamente ante diferentes conflictos.

4. Desarrollar autocontrol y entrenar la fuerza de voluntad

La fuerza de voluntad es una capacidad que podemos aprender y desarrollar. Es como un músculo, se puede entrenar para hacer cosas que no siempre tenemos ganas; ésta es fundamental si queremos llegar a la meta. Levantarse temprano, estudiar, hacer ejercicio, rechazar invitaciones, salidas, fiestas aunque no queramos, todo por concentrarse en el objetivo.

Rechazar invitaciones por estudiar o levantarse temprano puede ser un gran sacrificio que posteriormente valdrá la pena. Foto: Pexels

5. Leer con regularidad

El hábito de la lectura es un excelente estrategia para ejercitar el cerebro, encontrando inspiración en personas exitosas para enfrentar y aplicar a nuestro propio proceso. Se recomiendan 10 minutos al menos al día, no sólo para beneficiar la salud mental y emocional, sino también para lograr el éxito en diferentes ámbitos de la vida.

