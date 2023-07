Si creías que la gastronomía no sería importante para Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience, estás muy equivocado, pues a través de innovación e incorporación de estilos nos llevan hasta la mesa sinfonías gastronómicas sublimes interpretadas por excelentes y reconocidos chef del país.

Hard Rock Hotel Cancun y Hard Rock Hotel Riviera Maya te brindan el confort y la confianza de vivir unas vacaciones fascinantes en todos los aspectos.

Para muestra, el evento Rockstar Chefs, su programa gastronómico itinerante, dónde grandes chefs mexicanos e internacionales se dan cita durante 3 días para idear creaciones para toda la familia que son presentados en distintos eventos como preámbulo de la gran Cena de Gala. Ahí presentan un menú degustación que tiene impreso el estilo individual en cada platillo que al final, resulta en una obra maestra.

Victor Arriagada, chef ejecutivo del Hard Rock Hotel Cancun, mencionó que dentro del hotel cuentan con cinco restaurantes de especialidades: mexicana, italiana, asiática, pescados y mariscos y steakhouse.

“En cualquiera de nuestros restaurantes van a encontrar una experiencia gastronómica de primer nivel. Por ejemplo, en Teppanyaki que es bajo reservación, van a degustar y saborear cocina asiática, aquí hay teppanyakero con mucha experiencia, quienes ofrecen un show muy agradable, un espectáculo inigualable; en Ciao, gastronomía italiana, tenemos un gran queso Padano, el cual se pasa en cada una de las mesas de nuestros huéspedes; en Frida, nuestro restaurante mexicano, ofrecemos un show cooking con antojitos mexicanos realmente deliciosos; y en el steakhouse, podrán saborear una enorme variedad de jugosos y suaves de cortes”, destacó el profesional en artes culinarias.

El chef Victor agregó que uno de los recientes proyectos gastronómicos de Hard Rock Hotel Cancun es La Isla, un lugar muy agradable que tiene planeado un concepto de pescados y mariscos.

“Por otra parte, para los comensales que tienen restricciones alimenticias, hay platillos especiales en el menú donde se ofrecen confecciones veganas, celíacas y gluten free, entre otros. Aunque, hay un servicio amplificado en donde el concierge o el capitán de meseros siempre preguntan por las alergias y con esto ya tenemos registradas las restricciones de estos huéspedes en cada uno de los restaurantes”, destacó Arriagada.

ACERCARTE A LA MÚSICA NO ES SUFICIENTE

Para Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience acercarte a la música no es suficiente, ellos te invitan a sumergirte en el rock con diferentes programas que te harán sentir todo un Rockstar, por ejemplo, puedes pedir una guitarra o bajo de la marca Fender por una noche en tu habitación, ahí podrás pulir tus habilidades musicales. O arañar la melancolía con una tornamesa acompañada de clásicos en vinilo que detonarán tus recuerdos.

Y cómo las super estrellas no pueden sobrevivir de fiesta y música, en Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience se cuida cada detalle, y eso se transmite en habitaciones equipadas con las mejores comodidades, room service 24/7, minibar abastecido diario, jacuzzi en cada habitación y vistas de impacto,además claro, de camas que te harán sentir en las nubes a la hora de dormir.

Karen Burgos, vibe manager en Hard Rock Hotel Cancun, nos dijo que la música es sin duda el gran diferenciador y ésta debe estar en absolutamente todo lo que se hace en este bello lugar.

“Pero no solamente la música que escuchamos, sino también lo traemos en los uniformes de todos los que trabajamos aquí, pues portamos etiquetas con el nombre de nuestra banda favorita. Considero que es importante que el staff tenga esta pasión de trabajar aquí, porque de esa misma manera lo transmiten al servicio y a esas ganas de venir a trabajar, de subirse al escenario y dar su mejor actuación”

Por su parte, Manuel Rubio, director de ventas de Hard Rock Hotel Riviera Maya, agregó que a las 1265 habitaciones que ofrece la propiedad, divididas en dos fases: Hacienda, que es donde reciben familias y es donde tienen la mayor cantidad de habitaciones; y Heaven, que es el área de sólo adultos, se suman un sinfín de actividades para toda la familia, como el parque acuático, el club para niños, shows nocturnos y la creciente oferta gastronómica.

“En Heaven, tenemos tres nuevos restaurantes: Faro Mercado Gastronómico, un paraíso culinario que ofrece una variedad de deliciosas opciones para el desayuno, el almuerzo y la cena, hay desde pizza, tacos tortas y comida asiática, entre otras delicias; HUMO, que es el restaurante mexicano con comida yucateca, aquí el platillo más famoso que tenemos es la costilla; y WAI, de comida tailandesa, donde te puedes sentar de manera tradicional y disfrutar de todas las especialidades que tenemos de esta cultura culinaria”

Finalmente, la mejor parte es que todo lo anterior lo podrás encontrar en el mismo lugar, bañado con el inmenso turquesa del mar caribe. En Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience la música los rige, pero es la pasión por el detalle y perfección en cada aspecto lo que los mueve a seguir dando un servicio espectacular en este paradisiaco lugar.

BULLETS

En Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience puedes pedir una guitarra o bajo de la marca Fender por una noche en tu habitación, ahí podrás pulir tus habilidades musicales.

Arañar la melancolía con una tornamesa acompañada de clásicos en vinilo que detonará recuerdos en tu memoria.

Habitaciones equipadas con las mejores comodidades, room service 24/7.

Minibar abastecido diario, jacuzzi en cada habitación y vistas de impacto, además claro, de camas que te harán sentir en las nubes a la hora de dormir.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

En Hard Rock Hotel Riviera Maya la cena interactiva Awaken your Senses deleita la vista, el tacto, olfato y evidentemente el oído, y nos da una probadita de la gran variedad de opciones que hay dentro del recinto para los amantes del buen comer.

ARCL