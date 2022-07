Este es el truco perfecto para ahuyentar ratas y ratones de tu cocina

Los ratones y las ratas representan plagas peligrosas que atentarán contra nuestra salud debido a que pueden generar un amplio abanico de infecciones. Es por ello que resulta fundamental eliminar a los roedores del hogar, más precisamente de la cocina, ya que convivirán con los alimentos que después manipularemos para comer. En consecuencia, hoy te enseñaremos a ahuyentarlos, especialmente a los que habitan en la estufa.

Los roedores encuentran en la estufa el lugar perfecto para hacer su nido ya que es un artefacto de cocina forrado en fibra, cálido y con comida ilimitada. Por lo tanto, para evitar que los habitantes del hogar vean su salud afectada por los ratones, será vital poner en práctica un truco efectivo centrado en la limpieza del lugar.

El primer paso consistirá en revisar la estufa y asegurarnos de que no presenta alguna anomalía, como el rompimiento de la fibra o incluso señales de heces fecales de ratones. Además habrá que evitar dejar alimentos sobre la parrilla, incluso aunque no se tenga la sospecha de la presencia de roedores. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que el artefacto no tenga ninguna abertura o hueco por donde puedan ingresar las ratas, y en caso de ser, habrá que taparlas.

Ante este panorama y frente a las chances reales de tener estas plagas en la cocina, especialistas sugieren desinfectar constantemente la estufa y mantener el orden dentro y arriba de ella. También tendremos que desechar la basura de forma periódica y tratar de no almacenarla por días, logrando así evitar que las ratas se adueñen del hogar.

Foto: Pixabay

Por último, más allá de la limpieza recomendada, será esencial cerrar ventanas y puertas por donde los ratones puedan ingresar a la cocina. Esto deberá hacerse al pie de la letra durante la noche, ya que es el momento en donde las plagas comienzan a moverse por el hogar deliberadamente.