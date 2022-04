¿Unos tragos coquetos? Checa el pop up temporal inspirado en 'Alicia en el país de las maravillas'

Con un tiempo limitado, como el conejo blanco de 'Alicia en el país de las maravillas', llega a Paseo de la Reforma una Pop Up temporal abierta a los amantes de la coctelería, la cual tiene como inspiración el cuento de Lewis Carroll.

Ubicado en el hotel Sofitel Mexico City Reforma, la terraza de la casona antigua es escenario de la reinterpretación del cuento clásico que vive y vibra en casa detalle. Sus coloridos asientos; las opulentas vistas; las románticas etiquetas: 'eat me', 'taste me', 'enjoy me'; y su íntimo espacio, dan la sensación de haber caído en el 'mundo de las maravillas' sin salir de la gran ciudad.

Junto a Moët Hennessy y bajo la delicada mano de Jesús Duarte, el head mixologist del hotel francés, traen al mundo real al Gato Cheshire, la Reina Roja, las flores con caras, entre otros.

Esta inmersión moderna del país de fantasía se concibe a partir de un mundo geometrizado que mezcla texturas, formas y colores vibrantes para llevar a los huéspedes y visitantes a seguir el trayecto de Alicia a través del país de las maravillas que inicia en su caída por el túnel infinito en el que todo está al revés y termina en la morada de la Reina Roja dónde Alicia hará lo posible para no perder la cabeza.

Toda una experiencia

Si bien para llegar al mundo de Alicia se debe bajar, para esta pop up se debe subir, y es que saliendo del bar FreeHouse una puerta secreta con luces neón te muestran el camino a la terraza, el secreto mejor guardado de la Ciudad de México.

Una mezcla de colores, olores y sabores, envolverán tus sentidos. Y ya que estás aquí, te damos una lista de los cocteles que debes probar en tu visita:

Gato Cheshire

Este trago basado en un French 75 es ideal para un preámbulo de tu mejor Unbirthday party, donde nada es lo que parece y todo es posible gracias al inigualable, loco y divertido Sombrerero que trae a la mesa la famosa fiesta del té con el toque glamuroso. Observa cómo desaparece la sonrisa del gato en una bebida burbujeante de Chandon endulzada por un colorido algodón de azúcar.

Wonder Drink

Un té cítrico con toque mexicano a base de tequila Volcán de Mi Tierra y las alegres burbujas de Veuve Clicquot. Este cóctel se muestra como un tributo al clásico Hot Toddy. Para tu Unbirthday party la recomendación principal es rodearte de personas que te hagan sonreír el corazón y compartir con ellos el ritual “Wonder Drink” servido en una ponchera dónde podrás elegir entre 4 minibotellas de las icónicas bebidas de Moët Hennessy para finalizar tu cóctel. Al igual que Alicia, juega y diviértete creando tu propia y única bebida a base de un ponche frutal.

¿Hasta cuándo estará y dónde reservar?

Sofitel Mexico City Reforma y Moët Hennessy fusionan su esencia francesa para intervenir uno de los espacios más exclusivos del hotel con una Pop Up abierta de lunes a sábado en un horario de 18:00 a 1:00, hasta el 23 de julio.

Es temporal por lo que solo tienes 74 días para celebrar a lo grande tu Unbirthday party, realiza tu reservación llamando al 55 8660 0500 o enviando un correo a H9615@sofitel.com.

