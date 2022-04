Día del niño: Los mejores libros infantiles para regalar el 30 de abril

¿Ya sabes qué regalarle este Día del niño? Encontrar el regalo perfecto es una misión que los padres buscan cumplir. Además, con las redes sociales, los videojuegos y los aparatos eléctronicos, los niños ya no tienen tanto interés en juguetes, pues llega un punto en que podemos llegar a saciarlos de objetos que nisiquiera utilizan.

Los libros es una de las mejores opciones para este 30 de abril, ya que además de fomentar el hábito de lectura. Los expertos señalan que estos los ayudan a descubrir sus propias emociones, qué les da miedo, que los hace reír, a cuestionarse cosas desde su visión del mundo, sacian su curiosidad y fomenta su imaginación.

Este tipo de regalo pueden conservarlo cuando estén aburridos, quieran comenzar a leer y puede ser el inicio de una gran aventura que los ayudará a mejorar su lenguaje, su autoestima, su concentración. A continuación, te compartimos los mejores títulos en libros infantiles para regalar el día del niño.

Te puede interesar: Día del niño: Prepara estos divertidos menús para celebrar

Libros para regalar este Día del niño

Destroza este diario

Libro de Keri Smith ideal para aquellos que aún se resisten a leer, este fomentará su creatividad y les quitará el aburrimiento. Este regalo consiste en un "manual" lleno de páginas con diferentes indicaciones para divertirse, desde romper, pintar, doblar, etc, para usarlo en todos lados. No necesita tener un orden, ya que no es un libro para leer, sino para "destrozar".

Sparta y el secreto de la isla perdida

Libro infantil de TeamCompas que sigue la vida de un grupo de amigos que vive grandea aventuras. En esta ocasión viajan a una antigua y poderosa isla misteriosa para encontrar una piedra mágica, pero también que está maldita. Además, Sparta, el protagonista, se enfrentará a varios peligros en ese lugar.

Niñas y niños feministas

Libro para niños de Blanca Lacasa y Luis Amavisca. Para niños más grandes y preadolescentes, esta lectura sigue la vida de niños que aman los colores, juegan, muestran sus emociones y se niegan a dividir las cosas en "para niños" o "para niñas", pues los ayudarán a entender el concepto de ser feminista.

Frida McMoon y los aprendices del tiempo

De Pedro Mañas, este libro sigue a Frida, una joven que es muy inteligente, pero sus compañeros se burlan de ella. Gracias a su gran imaginación, ella vivirá grandes aventuras que engancharán a más de uno al comenzar a leerlo.