Con esta dieta aumentarás tu esperanza de vida

Una dieta puede afectar de distintas formas en el organismo. De acuerdo al objetivo buscado se podrá disminuir la grasa visceral, perder peso, ganar masa muscular o reducir la glucosa en sangre. Sin embargo, un estudio realizado en Noruega determinó que una alimentación sana incidirá directamente en la longevidad, incrementando la esperanza de vida entre 10 y 13 años.

Según la revista especializada PLOS Medicine, un estudio reciente sostiene que desarrollar una dieta saludable a una edad temprana incrementará la esperanza de vida en 13 años, permitiendo así una longevidad plena. Para ser más precisos, el descubrimiento manifestó que si una mujer comienza a implementar una alimentación sana a los 20 años, podrá vivir 10 años más en comparación de las jóvenes que no la implementan. En el caso de los hombres, el beneficio podrá ser de 13 años en total.

Por lo tanto, mejorar la calidad de la dieta disminuirá el riesgo de padecer enfermedades crónicas y una muerte prematura y al reducir estas posibilidades, la longevidad será más larga y plena. Este tipo de alimentación deberá estar centrado en las legumbres, especialmente en porotos, lentejas y garbanzos. En consecuencia, esa alimentación equilibrada tendrá un impacto positivo en la esperanza de vida de los humanos.

Además se reveló que las verduras no jugarían un rol tan importante como se cree, particularmente en la prevención de patologías cardíacas. Basados en una investigación desarrollada por las universidades de Oxford, Bristol y Hong Kong, se determinó que las verduras no son suficientes en la etapa de la longevidad, por lo tanto habrá desplazarlas a un segundo plano dentro de la alimentación cotidiana pero no erradicarlas de la dieta.

Foto: Pixabay

Aunque, en este contexto, es menester aclarar que si bien la verdura dentro de una dieta sana para incrementar la esperanza de vida no es fundamental, si tendrá cierta implicancia, por lo tanto no se deberá eliminar su consumo pero sí limitar, brindándole importancia a las legumbres. En consecuencia, una óptima alimentación, junto a cambios de hábitos y ejercicio constante, será vital para una longevidad plena