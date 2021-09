Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 28 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, te dice los horóscopos para este martes 28 de septiembre. Descubre cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Inicia este día de la mejor forma, con energía y buena actitud.

Aries

Tendrás crecimiento laboral, pero elige lo que sea mejor para ti y no te enojes sin razón. Sabemos que eres fácil de provocar y esos impulsos hacen que te vuelvas intolerante a las situaciones que no puedes manejar. Viene un viaje pero déjalo pasar, no es momento de salir y es mejor que te mantengas alerta de Mercurio Retrógrado.

Tus números de la suerte son 20 y 7

FOTO: El Heraldo de México

Tauro

Deja de batallar con los pagos. Trata de mantenerte actualizado para que no pierdas dinero, evita sacar cosas a crédito, vienen momentos de extrañar y de disfrutar lo que viviste en el pasado. No te estreses por las circunstancias adversas y recuerda que la familia es lo más importante y debes ser feliz con lo que tienes.

Tus números de la suerte son 5 y 70

FOTO: El Heraldo de México

Géminis

Trata de arreglar todos tus problemas del pasado. Mantente actualizado porque eres un gran líder y si llega una buena oportunidad no tendrán dudas para dártela. Sal a caminar por las mañanas con tu pareja, para que renueves energía. Recuerda que el estudio es fundamental, vale mas quien sabe más.

Tus números de la suerte son 3 y 22

FOTO: El Heraldo de México

Cáncer

Semana de transformación en todo lo que realizamos. Deja el drama y no pierdas tiempo enojándote por tonterías, se autentico y es momento de que tu patrimonio crezca. Cuídate de problemas estomacales y no comas en la calle. Cuida tu salud como el gran tesoro que es.

Tus números de la suerte son 23 y 34

FOTO: El Heraldo de México

Leo

Utiliza la inteligencia en temas laborales. Es momento de que todos se den cuenta de todo lo que puedes lograr en este momento. Ten cuidado y corta contacto con una ex pareja que te está transmitiendo energía negativa.

Tus números de la suerte son 6 y 7

FOTO: El Heraldo de México

Virgo

Continua la buena racha por tu cumpleaños, pero deja de sentirte por todo. Este día recibirás la visita de un amigo de otra ciudad, que viene con la intención de poner un negocio. Trata de no ser tan terco pero recuerda que lo del pasado en el pasado y ningún amor bueno viene de ahí.

Tus números de la suerte son 13 y 20

FOTO: El Heraldo de México

Libra

Recuerda sonreír, porque la vida te está sonriendo. Estás en tu mejor época del año pero ten cuidado, a veces te sientes impotente por que se plantean situaciones no deseas. Pero descuida, tú tienes la capacidad de cambiar las cosas y poder sobrellevarlo. Viste de rojo para que la abundancia te encuentre, si estas planeando un viaje realízalo para renovar energías.

Tus números de la suerte son 1 y 28

FOTO: El Heraldo de México

Escorpión

Suerte en relaciones públicas y políticas, busca hacer negocios en estas reuniones. Trata de acercarte a rubros laborales de mayor tamaño, pero paga tus deudas. No pelees con tu pareja ni con tu familia, controla los celos y no domines tanto la relación para que no te dejen por intensa.

Tus números de la suerte son 3 y 66

FOTO: El Heraldo de México

Sagitario

Buena suerte se aproxima. El dinero está por llegar a tu vida, pero sigue siendo lo positivo de todo, es tu camino y recuerda que el arte te mueve, sácale provecho. Si tienes problemas con tu pareja es momento de tener cuidado con la infidelidad, trata de usar algo de plata para alejar todo lo negativo.

Tus números de la suerte son 12 y 30

FOTO: El Heraldo de México

Capricornio

Semana de construir mucho en cuestiones de trabajo. Si puedes, sal a viajar y busca a tus viejos amigos. Es momento de renovar la energía, no dejes de hacer ejercicio y trata de meditar para que mantengas a raya los problemas estomacales. Ten cuidado con los vicios para que los problemas económicos no te alcancen.

Tus números de la suerte son 8 y 37

FOTO: El Heraldo de México

Acuario

Eres un soñador, lo tuyo es terrenal y buscar como progresar. Si traes planes de salir de viaje, vete. Si traes ganas de invertir en ti vete, pero si puedes trata de disciplinarte. Recuerda que eres un signo deseado, pero si tienes pareja no vayas a cometer una tontería y arruines algo por un rato. Recuerda que todos nos equivocamos y que la vida se vive una vez.

Tus números de la suerte son 14 y 19

FOTO: El Heraldo de México

Piscis

Si traes planes de salir de tu trabajo podría ser un buen día para ello. Pero ten cuidado, pues habrá muchas juntas y muchos roces en el trabajo, trata de cuidarte. Saca todos tus pendientes para que no tengas problemas económicos en un futuro y no llores por llorar. Todo saldrá en su momento y es válido aprender de los errores.