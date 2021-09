Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 19 de septiembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 19 de septiembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Convivirás este fin de semana con tus seres queridos, te recargarás de energías positivas, así que no desaproveches la oportunidad para sentirte de lo mejor. Atraviesas por una etapa de química amorosa, te llegarán amores apasionados. Evita comer mucha harina o picante.

TAURO

Tendrás la intuición muy elevada ante las energías que te rodean, eso te va a ayudar a diferenciar quién es realmente tiene buenas intenciones contigo y alejarte de personas tóxicas que solo buscan un interés económico. Tus números de la suerte para este domingo son 02 y 39.

GÉMINIS

Te reinventarás en el amor, a tu signo le hace bien vivir una relación y es momento para que vivas la pasión, particularmente con alguien de un signo de fuego. Saldrás a pasear y toma aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 31. Cuida tu riñón o hígado.

CÁNCER

Darás mantenimiento a tu coche o arreglarás cosas en tu casa. Tendrás problemas de gastritis, es tu punto débil, trata de no tomar mucho alcohol o picante. Trata de no mentir en ninguna circunstancia, porque al final sale a relucir la verdad.

LEO

Cuídate de tradiciones de supuestos amigos o hasta vecinos, trata de no platicar tus asuntos personales. Recibes un regalo inesperado. No discutas con tu ex pareja, si esa relación ya no funciona, es mejor dejarla atrás.

VIRGO

Este domingo pensarás sobre tu futuro y organizas un negocio. Tus números de la suerte son 08 y 29, el dinero te llegará por cualquier medio. Ten cuidado con el insomnio. Se vienen días de discusiones.

LIBRA

Este fin de semana tendrás una discusión con un familiar, trata de no tomarlo en serio y deja que todo fluya, recuerda que lo importante es la convivencia. Compras ropa y tenis para hacer ejercicio. Tus números de la suerte para este domingo serán 05 y 19.

ESCORPIÓN

Ya no seas ten celoso, lo mejor de una pareja es la confianza, así que trata de disfrutar más tu relación amorosa. Arreglas tu casa para este domingo hacer una reunión. Liquidas una deuda. A los que están solteros les llegará una aventura amorosa, pero nada formal.

SAGITARIO

Los que están solteros conocerán a personas muy compatibles para iniciar una relación apasionada. A los casados les rodea la sorpresa de un embarazo. Cambias tu look. Ten cuidado con las personas que metas a tu casa, trata de no ser tan confiado.

CAPRICORNIO

Celebras el cumpleaños de un familiar. Cuídate de dolores de espalda baja y riñón, toma agua natural. Tu compatibilidad será con el signo de Aries, Géminis o Escorpión. Pon atención a tus sueños, recibirás un mensaje divino.

ACUARIO

Ten cuidado con alguien cercano que habla mal de ti, evita los problemas ajenos. Ten cuidado con problemas de intestino. Deberás cambiar tu mal carácter y ser más positivo en todo lo que realices, pues en estos días tendrás el triunfo en tus manos.

PISCIS

Entiende a tu pareja sentimental, recuerda que por eso están juntos, para apoyarse en todo momento. El lado oscuro de la Luna en tu signo son las mentiras y la soberbia, trata de quitarte esos sentimientos en tu vida. Aprovecharás al máximo el tiempo de tu día libre.