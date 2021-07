Día del Perro: Estos son los exclusivos accesorios que puedes comprarle a tu mascota ¡Vida de lujo!

Los perros son parte de la familia, muchos dueños ven a sus mascotas como si fueran sus hijos, además de cumplir con las funciones básicas que requieren estos seres, también les compran productos exclusivos y contratan servicios para que estén más cómodos y luzcan espectaculares.

Es por eso que la reconocida marca Louis Vuitton vende bolsos para llevar a perros o gatos que tienen un costo de 2 mil euros, es decir casi 50 mil pesos mexicanos.

Louis Vuitton ofrece una gama de lujo que para famosos como Paris Hilton es una necesidad básica que utiliza para llevar a sus bellas mascotas que siempre pasea y carga en estas bolsas.

Llevar collar de tela es algo que no se usa para las mascotas de los millonarios, ellos prefieren llenar a sus perritos de Swarosky y aunque la marca no ofrece una línea para mascotas, otras firmas que utilizan este tipo de material si no hacen. Tal es el caso de la firma especializada en artículos de lujo para perros, Diamond Dogs.

Otra de las cosas en la que no escatiman gastos, es en que el animal descanse hay dueños millonarios que no se conforman con una alfombra vieja o una cobija, hay empresas italianas especializadas en este rubro, tienen en su catálogo exclusivos modelos, muchos de ellos realizados bajo pedido, de casetas o sofás para perros y gatos.

Además se ha puesto de moda la comida para perros que parecen para personas, es decir pasteles para festejar cumpleaños con algún diseño o pequeños mufins que si son apetecibles para el ojo humano, cabe destacar que entre los productos más excéntricos están la cerveza sin alcohol para perros Bowser Beer.

El bolso que todos desean. Especial

Les compran joyas de miles de pesos. Especial