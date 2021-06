Christian Chávez trabaja a favor de la comunidad LGBT+ y el respeto a la libertad sexual

Hoy nos sumamos a este festejo y lucha con un gran aliado, Christian Chávez, actor y cantante que a través de los reflectores que obtiene gracias a su talento, quien habla de la agenda de la comunidad LGBT+.

“Somos un país en el cual la homofobia, la transfobia, el racismo, el clasismo, han estado tan metidos en nuestras cabezas desde que crecimos con las telenovelas y veíamos que los protagonistas eran rubios, con ojos de color, y los morenos y las morenas simplemente eran los caballerangos, las sirvientas o las nanas, entonces este tipo de clasismo que la gente ve como si fuera algo normal, es algo que tenemos que romper en México”, explica el ex RBD.

Como miembro de la comunidad LGBT+, el actor trabaja desde su trinchera para dar visibilidad y exigir respeto a la libertad sexual; actualmente interpreta, por primera vez, un personaje homosexual en La suerte de Loli. Lo que más me llamó la atención de “La suerte de Loli” es que es el primer personaje LGBT+ que me ofrecen, y que la historia principal, su problemática, no es sobre sexualidad; creo que eso, para un proyecto televisivo, es súper importante”

La historia de Christian es la de muchas personas que no encuentran cómo vivir su vida de manera libre y sin prejuicios, sin el qué dirán. Él es testimonio de que no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo, aceptándote tal como eres, y aunque el proceso a veces implica mucho dolor, el fin vale la pena.

Con su participación en La Casa de las Flores, en el papel de Pato, Christian reconectó con una parte de él que estaba olvidada, recordó lo importante que es el amor libre y, sobre todo, reconocerse a sí mismo como un ser libre. Para Christian este personaje fue un parteaguas en su carrera actoral.

“Como sociedad tenemos mucho por avanzar, creo que mientras nos siga dando pena hablar de sexualidad, de lo que es tener placer sexual, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas; la sexualidad se tiene que vivir libremente, tenemos que llevarla con responsabilidad, pero lo más importante es vivir y dejar vivir a los demás, hay que informarnos, hay muchos estigmas que siguen creciendo. Ahorita sigo una lucha con Aids Healthcare Foundation, estamos tratando de generar conciencia de lo que es la serofobia, porque nos damos cuenta que mucha gente sigue pensando que el VIH y el sida son lo mismo, y es algo que ha golpeado a la comunidad LGBT+ durante años” afirmó Christian.