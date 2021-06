Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 21 de junio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 21 de junio preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo. Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

La gente que está a tu alrededor ha notado una baja en tu ánimo, alguien te lo dirá, acepta su consejo. No es el momento de dar ese salto al vacío que estás pensando, necesitas arreglar muchos aspectos en tu vida y tienes muchas responsabilidades que debes atender. No puedes darte el lujo de dar un salto que no sabes cómo resultará. Espera un poco. Deja de postergar tu vida por los demás, no siempre puedes solucionar los problemas que tiene la gente que quieres.

El amor necesita un poco más de atención, debes comenzar a dejar lo que viviste en el lugar que corresponde. Una de tus amistades cercanas está pasando por un mal momento, podrás aportar a la solución. Tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades y tus problemas, es parte de todas las soluciones. No des pasos en falso. Hoy es un buen día para viajar al interior. No aceptes a socios que quieran doblegarte, naciste para ser líder. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 5, 8 y 12.

Tauro

Tienes la oportunidad de tomar un nuevo empleo, pero te sientes con un compromiso muy grande en el trabajo donde estás, recuerda que las oportunidades no esperan. Opta por buscar tu propio camino, podrías arrepentirte si no lo haces. Es momento de tomar un acercamiento con las personas con quienes trabajas, necesitas confiar en los demás, siempre necesitamos ayuda. No dudes, las desilusiones no son razón para ser incrédulo con las cosas buenas que te suceden.

Alguien te entregará un regalo de corazón por agradecimiento o por querer tener una mejor relación contigo. Este es un buen día para reencontrarte con tus amigos, planea con tu pareja una fiesta o una cena, que los vínculos se fortalezcan. No te detengas más y dale una oportunidad al amor. Cuida tu alimentación para obtener la energía y la fuerza necesaria. Debes trabajar en tus habilidades comunicacionales, tus palabras tendrán una fuerza que te sorprenderá. El color para el día de hoy es el verde y tus colores de la suerte son 4, 12, 22 y 26.

Géminis

Una persona que quieres mucho está dejándose llevar por otras que no le aportan nada bueno, aprovecha el día de hoy para hacerle ver sus malas decisiones. No es bueno proyectar las frustraciones que tienes en los demás, especialmente en las personas que amas. Muestra tu aprecio. Toma más agua por las mañanas. Necesitas tomar conciencia de las cosas que dices a otros. Hoy podrías herir los sentimientos de alguien que está en tu mudo.

Una invitación a un espectáculo podría llegar de una persona que tiene interés en ti, pero deberás mostrar que no tienes la intención de iniciar una relación formal. Si tienes pareja, solo deberás tener como meta el bienestar de ambos, de eso se trata el amor. Si no tienes pareja, la persona que deseas no sabe cómo tomarse tus avances. Tienes que ser más firme. Este es un buen día para recargar energías. Hay que esperar a que las condiciones del mercado sean más favorables, es momento de resistir y moverse con inteligencia. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 8, 12, 17 y 23.

Cáncer

Te entregarán un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para las nuevas experiencias que comenzarás a vivir. Es momento de dejar ir a los fantasmas del pasado y entregarte a un nuevo viaje de descubrimiento y sabiduría, alguien podría acompañarte en este proceso. Si tienes la forma de tomar un curso de relajación, no dudes en hacerlo, te traerá mucho beneficio. Nunca sabes cómo se dará la conexión con una persona nueva.

Recuerda que las personas cerca de ti no tienen una obligación intrínseca de ayudarte a realizar tus tareas. Esto debes ganártelo con esfuerzo y siempre entregando a cambio. Si tienes pareja, hay revelaciones que pueden ser tomadas como imposiciones, este problema tiene que ver son las experiencias. Debes dejar que quien amas viva sus propios errores. No lleves a tu nueva pareja a los lugares que compartías en tu relación anterior. El estrés es un mal acompañante, no dejes que guíe tus pasos. La opinión de tus rivales no debe perturbarte. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 5, 17, 18 y 20.

Leo

Una persona nueva está entrando en tu vida, déjale claros tus planes futuros. Es buen momento para tomar decisiones en tu vida profesional, estás pasando por una buena época y el día de hoy lo comprobarás. No tengas miedo de comenzar de nuevo. Ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras. Alguien que te ha acompañado durante años está queriendo decirte algo importante, procura escucharle.

Podrás encontrar dificultades en el trabajo, pues tu carácter puede causar conflictos. Procura relajarte y escuchar más las indicaciones y consejos que te estén dando. La compasión por los demás te dará la sabiduría necesaria para dejar de ser impaciente. La espera nos hará mejores, deja de vivir al día. Debes sostener un sueño. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 6, 12, 14 y 26.

Virgo

Si ves que el amor está un poco débil, dale fuerzas para que vuelva a surgir, no dejes que se pierda todo el camino recorrido por pequeñas diferencias. Es un buen momento para empezar un nuevo trabajo, el día de hoy tendrás excelentes noticias, incluso podría llegar una nueva opción con mejor sueldo. No dejes que se pase la oportunidad de brillar. Es probable que tengas que solucionar algunas cosas interiores. Tendrás un muy buen momento en el trabajo.

No malgastes tu dinero en cosas que no necesitas. Podrías conocer a alguien muy especial, recuerda que el amor llega cuando menos lo crees. Si tienes pareja, espera del amor aquello que le das, esa es la regla. Sin reciprocidad, todo se desmorona. Alguien te observa y quiere escuchar todo lo que tienes para decir. Este es un buen día para que salgas la rutina. Te gusta que todo sea espontáneo y libre. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 4, 14, 15 y 20.

Libra

Siempre es bueno soltar lo que nos hace mal, no debes permitir que lo que te hace daño permanezca en tu vida. Debes intentar salir de las malas situaciones. Un amigo muy cercano podría estar en problemas y recurrirá a ti, ofrece tu asistencia. Concéntrate más en lograr lo que quieres lograr y no tanto en lo que estás realizando ahora. No le temas al trabajo duro, más adelante podrás hacer lo que más quieres.

Tendrás un momento especial, aunque podrías tener dudas sobre el destino de tu relación, no dejes entrar las inseguridades. Si estás en el proceso de conquista, fíjate bien si esa persona quiere estar contigo realmente. Observa las señales, muchas personas no son capaces de decir las cosas por su nombre. Reconoce lo que no sabes hacer. La juventud eterna no existe, pero siempre puedes hacer algo para cuidarte. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 2, 3, 15 y 26.

Escorpión

Pon más confianza en tus talentos y virtudes, especialmente en la parte profesional. Es posible que no te des cuenta de lo mucho que tienes para entregar profesionalmente. Debes comenzar a terminar lo que comenzaste hace un tiempo, no es bueno dejar las cosas a medias. Todo debe tener su ciclo. No le des la oportunidad de volver a una persona que te hizo daño. Intenta pasar por el proceso del perdón cuando te sientas bien.

No sigas postergando tu vida ni tus deseos. Nadie debe ser obstáculo para lograr lo que quieres. Pasarás un momento muy especial en el amor. Recuerda que el amor también es una buena oportunidad. Aléjate un poco de internet para mejorar tu salud, estás en perfectas condiciones. Es necesario que resuelvas las diferencias que tienes con tus compañeros de trabajo, pide disculpas. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 7, 12, 22 y 25.

Sagitario

Siempre es bueno buscar soluciones para una relación en apuros, encuentra algo por hacer. Es posible que debas apagar tus dispositivos electrónicos el día de hoy, debes darte tiempo de calidad y desconectarte del mundo digital. Disfruta de un buen paseo rodeado de naturaleza. Aprovecha este día para hacer algo con tu pareja. Te ofrecerán algo importante el día de hoy. Una persona se acercará a ti con palabras de gran ayuda para el futuro.

No dejes pasar la oportunidad de hacer algo por una persona de tu trabajo, es probable que necesite tu ayuda en una materia donde tienes mucha experiencia. La familia de las personas que amamos son un tema delicado, pero no deben ser motivo de problema. Hay que saber alejarse con gratitud y sin rencores, cierra todo en términos óptimos. Cuida mucho lo que comes. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 4, 12, 16 y 20.

Capricornio

Si te encuentras en un compromiso importante, es momento de que la relación sea más seria de lo que ya es. Es importante que te des cuenta de que la vida es un gran viaje y no puedes ser simplemente un pasajero más. No dejes que las cosas pasen por sí solas. El trabajo no presenta variaciones el día de hoy, pero es probable que sientas que tus esfuerzos sobrepasan lo que estás ganando. Toma las opciones que se abren a tu alrededor, podrías encontrar un nuevo lugar.

Este día te dejará con poca energía. Se darán diversas situaciones que deberás solucionar con prontitud y sin errores. Si tienes un mal día, al llegar a casa todo se arreglará. No critiques a las amistades de tu pareja, tu amor necesita redes de apoyo. Recuerda que nadie es perfecto. No debes aceptar que el maltrato continúe, pues está afectando tu salud directamente. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 7, 15 y 28.

Acuario

Los deportes que se hacen en grupo son una buena forma de estar activo, no dejes que se te vaya la oportunidad de realizar una travesía. Empaca tus maletas y sal a la aventura. Comienza a generar la instancia. No dejes que tus amores de juventud trasciendan al momento que estás viviendo actualmente. Tienes que estudiar más de lo que lo haces ahora. Ha llegado el momento de aprender cosas nuevas día a día.

Una persona te hará una crítica en día de hoy, no deseches lo que podría ser bueno para ti. Es importante que el día de hoy no des espacio a chismorreos. Sigue tu camino y deja atrás todo aquello que no te permite ser tú. Es un error que sigas esperando por el momento adecuado para volver al ejercicio, ese momento es ahora. Deja de poner pretextos ante lo necesario. Hay que vencer el miedo a triunfar. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 5, 16, 22 y 23.

Piscis

Cambios importantes están ocurriendo en tu vida. Recuerda que siempre es un buen momento para una transformación. Ve este momento como algo positivo. No dejes la oportunidad de ver las cosas esenciales de la vida, comienza a hacer cambios positivos en tu rutina. Es probable que debas estar en muchos lugares a la vez, decide lo que te haga bien y no solo lo que te conviene. No dejes que las opiniones de otros te lleguen de golpe.

A veces es preferible decir la verdad. Estás experimentando una baja de energía, no puedes dejar de luchar, no importa si otros están por encima de ti en este momento. Nada es gratis en la vida. Los sueños de pareja deben ser compartidos. Acepta los problemas que la vida pone frente a ti como oportunidades. Este es un día en el que debes reafirmar tu pacto con la vida. En esta jornada recuperarás el optimismo. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 5, 6, 12 y 28.

