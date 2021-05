Día de las Madres: Este es el Pueblo Mágico ideal para consentirlas

Se acerca el 10 de mayo Día de las Madres, y a pesar de que existen restricciones por la pandemia del COVID-19 no hay pretexto para no consentir a las mamás en su día sobre todo cuando en México se encuentra una gran variedad de atractivos que te invitan a descubrir y gozar de cada rincón, en este caso no hay mejor lugar que visitar un Pueblo Mágico.

Estos 132 Pueblos que existen en nuestro país ofrecen una infinidad de actividades que se pueden realizar, ya sea para practicar deportes extremos o bien para contemplar los paisajes majestuosos y disfrutar el ambiente tranquilo, es por ello que aquí te proponemos un Pueblo Mágico para que consientas a tu mamá con un momento tranquilo que le permita escapar de la rutina, ya sea del trabajo, las labores domésticas o escolares.

¿Qué hacer el 10 de mayo?

Así para este 10 de mayo te sugerimos una visita a Tequisquiapan, uno de los seis pueblos mágicos que posee el estado de Querétaro y que se encuentra ubicado a dos horas y media de la Ciudad de México por lo que no te robará mucho tiempo viajar en coche hasta este punto, además es el indicado para sólo relajarse y descansar.

Este hermoso lugar se caracteriza por su tranquilidad y su buen clima a lo largo del año, además a sus alrededores se encuentran varios balnearios y aguas termales que son perfectos para refrescarse. También puedes recorrer las calles coloridas y visitar los atractivos que ofrece este pueblo como la Vieja Estación de Bernal que aún se conserva una locomotora de principios del siglo XX, sólo que ahora es un mirador en donde se puede contemplar el amanecer y el atardecer.

Otro de los atractivos es el recorrido por las Minas de Ópalo en donde se extraen piedras semi preciosas para la elaboración artesanal de joyería, aquí podrás conocer todo el proceso desde la obtención de la materia prima hasta la elaboración de las bellas artesanías que podrás comprarle a tu mamá.

En Tequisquiapan también podrás adentrarte al Museo del Queso y el Vino y degustar de una deliciosa comida los restaurantes o bien disfrutando de un buen maridaje.

