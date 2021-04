¿Antojo de té? Evita estos errores al prepararlo para que no pierda sus beneficios curativos

El té es una de las bebidas más famosas en todo el mundo, y en muchas ocasiones es consumido como remedio natural contra diversas afecciones, pero existen errores que se comenten de forma común al prepararlo que podrían hacer que pierda sus beneficios y propiedades curativas, por lo que es mejor evitarlos.

Si tienes antojo de una buena taza de té, puedes seguir leyendo y descubrir como hacerlo sin cometer errores para que puedas aprovechar todos los beneficios de esta famosa bebida.

Errores que debes evitar al preparar té

Usar un té viejo

Aunque las hojas de té no tienen caducidad con el tiempo pierden su sabor y propiedades, por lo que los expertos recomiendan no guardarlas por mucho tiempo. Si tienes algunas hojas que ya no utilizarás para preparar una bebida, puedes utilizarlas como fertilizante en el jardín o como bolsitas aromáticas.

Calentar el agua con el té dentro

Este es uno de los errores más comunes, y lo único que debes hacer es calentar primero el agua. Para preparar correctamente el té lo ideal es colocar las hojas en el infusor y después introducirlo en la taza, luego verter el agua caliente sobre las hojas de té, así obtienes todo el sabor.

Temperatura del agua

Cada tipo de té requiere una temperatura adecuada del agua para poder ofrecer todas sus propiedades y beneficios. Infusionar las hierbas en agua demasiado caliente puede provocar que cambie su sabor y se vuelva amargo. De acuerdo con el blog Café de arte, una buena técnica es poner un poco de agua fría antes de añadir las hojas para evitar que se quemen.

Tiempos de infusión

Cada tipo de té requiere un tiempo de infusión en el agua, un té sobreinfusionado será cada vez más intenso en sabor, pero también será mayor su astrigencia, lo que le da un sabor más amargo y seco.

Ritual de preparación

Beber una buena taza de té requiere respetar ciertos pasos para poder acceder a todos los beneficios, tanto de sabor como curativos. Lo primero es procurar que sea de calidad, y lo siguiente aplicar un proceso de preparación correcto.

