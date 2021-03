Todos Santos, ¿el Pueblo Mágico que alberga al HOTEL CALIFORNIA; éxito de Eagles?

Luego de un eterno confinamiento, es completamente normal y necesario alguna salida e incluso vacaciones con las debidas restricciones sanitarias que eviten la propagación de Covid-19 y así poder disfrutar de unos días alejados del Home Office, la escuela y el confinamiento que éste mes cumplió un año.

Hotel California

En Baja California se encuentra el hotel que lleva el nombre a uno de los éxitos más emblemáticos de la historia del Rock a nivel mundial, se trata del Hotel California, canción interpretada por el grupo The Eagles, que les hizo ganar en 1977 un premio Grammy como álbum del año, además encabezó la lista de Billboard Hot 100, en el mismo año, la Asociación Americana de la Industria Discográfica registró la canción con el galardón de oro por más de 1 millón de copias vendidas.

La controversial letra de la canción, narra la experiencia de un hombre que se "perdió" en un viaje en el que llega durante una noche oscura dentro de un hotel en el que claramente se percibe en el ambiente el olor característico con olor a mariguana (warm smell of colitas) en el que colitas, es una palabra coloquial de los estadounidenses para referirse a los cigarros de cannabis.

El hombre es recibido por una mujer que le invita una copa de vino quién además lo lleva por un extraño camino alumbrándolo con una vela, sin embargo, la mujer no le dió nada y éste al reclamar al encargado, quien sorpresivamente le responde que "no habíamos tenido a ese espíritu aquí desde 1969" (we haven’t had that spirit here since 1969).

¿Verdad o mito?

Sin embargo, el grupo The Eagles, aseguran que el hotel no es el mismo lugar del cuál se inspiraron la creación de la canción e incluso, en 2017 llevaron a cabo una demanda ya que se supo que los nuevos dueños del hotel quisieron registrar como marca, el nombre de la canción si haber solicitado los permisos correspondientes y el uso de derechos de autor, que le pertenecen a la agrupación.

Don Henley ha compartido en infinidad de ocasiones que en realidad la canción no responde a ninguna leyenda paranormal, sino que hace referencia metafóricamente al uso de drogas y los excesos, sin embargo la "verdad" sobre la letra únicamente puede conocerse por el autor.

Con información de México Travel Tour

