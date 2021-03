Cinco cosas que debes tomar en cuenta si planeas visitar Guadalajara por primera vez

Al ser una de las ciudades más grandes de México, Guadalajara recibe cada año alrededor de 12 millones de visitantes de todo el mundo, según cifras del Gobierno de Jalisco, que vienen a disfrutar del mariachi, torta ahogada y tequila, si estas próximo a viajar a la “Perla tapatía” debes considerar algunos puntos para hacer más cómoda tu estadía.

Hora

Jalisco tiene la zona horaria del Centro de México, si llegas del Centro o de Estados Unidos se debe tener en cuenta que son una o dos horas de diferencia, esto es muy importante si tu estadía en la ciudad es de trabajo o juntas, por lo general los dispositivos móviles se actualizan automáticamente, pero si usas un reloj analógico debes hacerlo tú mismo para no tener infortunios.

Aeropuerto o Central

Ya sea por aire o tierra, como decidas llegar, Guadalajara cuenta con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla y una la Central Camionera Oriente, en donde puedes arribar sin ningún problema y también comprar boletos para irte de regreso a tu estado o país, pues cuenta con diversas conexiones.

Estos puntos no están cerca del Centro Histórico por lo que se debe considerar la distancia, el tráfico para llegar sin contratiempos a tu destino y disfrutar de las vacaciones.

Medios de trasporte

Para trasladarte de un lugar a otro en Guadalajara y sus alrededores se pueden hacer uso de diversos medios de transporte público, estos son: rutas de autobuses que te llevan a cualquier punto de la ciudad, estaciones de tren ligero y Macrobús, pero si eres de los que les gusta disfrutar del aire libre, también es posible rentar bicicletas públicas

Al ser una de las ciudades más grandes e importantes de México también operan sistemas de transporte privado como taxis, Uber, Cabify, Didi e InDriver, solo por mencionar algunos.

Clima

Si algo tiene a favor Guadalajara es el clima, por lo general es templado y con lluvias en el verano, específicamente en julio y agosto, cabe señalar que las tormentas eléctricas son poco comunes. El calor no es frecuente, pero si visitas la ciudad en abril, mayo y junio los grados puedes rebasar los 30 grados.

AMG

Guadalajara ha crecido tanto que está pegado con otros municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, por lo que a veces no te das cuenta cuando ya están en otro lugar, no te pierdas de las maravillas las ciudades vecinas y aprovecha para visitar toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

GB