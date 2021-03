¿Qué hacer para que se te quite el calor? 5 tips para superar las altas temperaturas esta primavera

Desde hace unos días, el Sistema Meteolrológico Nacional advirtió que en algunas zonas del país habría altas temperaturas, sobre los estados del litoral del Pacífico, centro del país y la Península de Yucatán, en casos específicos como Michoacán y Guerrero alcalcazán hasta los 45 grados centígrados, por lo que las autoridades han exhortado a la población a extremar precauciones. Para que puedas soportar el calor de la primavera, te damos las siguientes recomendaciones:

No salgas sin protección

Si tienes que salir durante las horas con más sol, no olvides aplicarte bloqueador al menos 30 minutos antes, esto para que los efectos negativos de los rayos ultravioleta no dañen tu cutis; además, el sol es un inmunosupresor de la piel que facilita la aparición de infecciones virales. Y por supuesto no olvides usar un buen desodorante, pues el calor te hará transpirar.

Saca tu ropa ligera

Es buen momento para vestir cómodamente: short, camisas y playeras delgadas, no olvides que deben de ser de tela no muy gruesa; los sombreros y las gorras serán un aliado de mucha ayuda en estos días de altas temperaturas.

Acondiciona tu casa

Las plantas en casa pueden darte mayor frescura, además de que son purificadoras de aire, sólo no olvides echarles agua. Otro cambio que vale la pena hacer es sustituir tus focos por leds, ya que además de estar ahorrando energía, no contribuyen a aumentar el calor dentro de tu hogar.

Come saludable

Es muy común que después de comer y volver a la actividad laboral, da mucho sueño, por lo que en la temporada de altas temperaturas esto se convierte en una situación más complicada. Los nutriólogos recomiendan hacer comidas ligeras que nos ayuden a recuperar las sales perdidas por el sudor; también hacer “botanas” con verduras crudas como zanahoria, pepino, jícamas.

Hidrátate bien

Aunque parezca obvio, no se te olvide tomar al menos dos litros de agua al día, aunque no tengas sed. Evita el consumo de alcohol, ya que, tiene efecto diurético y deshidrata. Cuidado especialmente en el consumo de alcohol tras una práctica deportiva; mejor opta por prepararte aguas de sabor bien frías para tener una correcta hidratación.

msb