Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 16 de noviembre según tu signo

La carta de este 16 de noviembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 16 de noviembre es el cinco de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida

Esta carta habla que en los últimos días le has estado dando mucho valor a lo material que a lo sentimental, recuerda que es muy bueno tener cosas materiales pero no todo es dinero. Por otra parte debes de trabajar en tu actitud de apego pues es algo que a la larga te traerá grandes consecuencias.

Amor

Tienes miedo, cuando de amor se habla, pues hay una situación de apego, ya sea de tu parte hacia tu pareja o al revés pero sabes que no es algo sano, recuerda que el amor no es sinónimo de estar en una cárcel, aprende a poner limites.

Trabajo

Esta carta no avista problemas económicos, al contrario habla de una muy buena racha, pero si habla que no debes aferrarte al dinero, recuerda todo tiene un limite y tu podrías cruzarlo hacia la avaricia.

Salud

Perdona el pasado y sana las viejas heridas, eres inflexible en ese aspecto y eso no te traerá nada bueno pues vives con estrés, relajare y recuerda que ya no puedes hacer nada para remediar el pasado.