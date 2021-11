Mente Mujer: El cerebro no tiene sexo

Qué si los hombres son de Marte y las mujeres de Venus... La idea de que el cerebro humano es masculino o femenino ha convivido y generado polémica alrededor del mundo desde hace siglos, sin embargo, el dilema sigue vigente, ¿en realidad hay disparidad entre el cerebro de un hombre y una mujer?, ¿innatamente, las mujeres son más empáticas y los hombres más violentos? o, ¿el funcionamiento cerebral obedece a patrones sociales?

Gina Rippon, neurocientífica y feminista británica, asegura en su libro The Myth of the Gendered Brain, que el cerebro es el reflejo de la vida que ha vivido un individuo y no del sexo de quien lo posee. Sin embargo, el neurosexismo se ha manifestado desde finales del siglo XIX, cuando la ciencia en su afán por descubrir las entrañas del funcionamiento cerebral, provocó que comenzaran a tejerse teorías sobre las diferencias esenciales entre los cerebros masculinos y femeninos.

Fue el anatomista francés Pierre Paul Broca (1824-1880) quien descubrió, al comparar 292 cerebros masculinos con 140 cerebros femeninos, que el cerebro de la mujer pesaba 181 gramos menos que el del hombre, dejando en entredicho que la inteligencia se medía en gramos y centímetros; esto ocasionó que científicos de la época tomaran el estudio para apoyar la creencia de que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, sólo por tener el cerebro más grande, incluso algunos declararon que, por el tamaño de su cerebro, ellas no tenían las habilidades intelectuales y académicas necesarias para tener estudios superiores.

“El cerebro es el reflejo de la vida de un individuo y no del sexo de quien lo posee”. Gina Rippon. Neurocientífica.

Es evidente que existen diferencias anatómicas entre el cerebro de un hombre y una mujer, sin embargo, no determinan ni condicionan las acciones o propensiones entre ambos sexos.

Así, comparado con el de los hombres, los cerebros de las mujeres tienen un córtex más grueso, hay más proporción de materia gris, la amígdala es más chica, el hipocampo más grande y los ventrículos más pequeños. Los hombres tienen cerebros más grandes, con el córtex más fino, más materia blanca, la amígdala grande, el hipocampo pequeño y ventrículos amplios.

En 2013, el neurocientífico Madhura Ingalhalikar publicó el artículo Sex differences in the structural connectome of the human brain. En su estudio, al comparar el mapa de conexiones del cerebro de 428 hombres y 521 mujeres encontró que los varones tenían más conexiones dentro de sus hemisferios, mientras que las conexiones de las mujeres cruzaban entre los hemisferios.Llegó a la conclusión de que las mujeres tienen mayores áreas activas del lenguaje (comunicación analítica-Intuitiva) y los hombres mayores áreas que sirven al razonamiento visoespacial (percepción- acción). Pero, esto no quiere decir que todas las mujeres sean más intuitivas que los hombres, ni que todos los hombres siempre son más hábiles con las herramientas.

De acuerdo con Daphna Joel, neurocirujana y miembro senior de la facultad de la Facultad de Ciencias Psicológicas y la Facultad de Neurociencias de la Universidad de Tel Aviv, asegura que si bien hay diferencias sexuales en la estructura y función del cerebro, también existen mucha evidencia de que estos efectos no se adaptan consistentemente para crear dos tipos de cerebros (femeninos – masculinos), más bien se mezclan; es por eso que cada uno de nosotros tiene un mosaico único de características cerebrales, algunas más comunes en hombres otras más comunes en mujeres.

Por ejemplo, ser empático es más femenino, ser agresivo es más masculino, sin embargo, todos los cerebros cuentan con este tipo de características en este inmenso mosaico y eso es lo que te va conformando como individuo.

“La evidencia determina que realmente nacemos con un cerebro que no es ni masculino ni femenino es intersexual, tiene una mezcla de características masculinas y femeninas. Este cerebro intersexual continúa cambiando a lo largo de nuestras vidas como resultado de nuestras experiencias personales. Los cerebros no tienen sexo. Su existencia no puede explicar las diferencias fundamentales entre mujeres y hombres, de hecho, son notoriamente similares. Así que sólo queda ser uno mismo”.

DIFERENCIAS ANATÓMICAS

MASCULINO

Cerebro más grande

Córtex más fino

Ventrículos más grande

Más materia blanca

Amígdala más grande



FEMENINA

Ventrículos más pequeños

Amígdala más chica

Más materia gris

Córtex más grueso

Cerebro más queño

