Inauguran nuevo hotel 5 estrellas en el Centro Histórico de la CDMX: FOTOS

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró un nuevo hotel, ubicado en la calle República de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se trata del Hotel Círculo Mexicano, que cuenta con restaurante, piscina al aire libre, gimnasio y bar. Es 5 estrellas, cuenta con recepción 24 horas y servicio de habitaciones.

“La ciudad está en pie y la ciudad tiene futuro y la ciudad tiene esperanza. Estamos viviendo momentos difíciles mundiales con una pandemia que nadie esperaba y que ha generado enorme sufrimiento en la ciudad, en nuestro país y en el mundo. Pero esta crisis que vivimos, esta crisis de salud, esta crisis económica provocada por la pandemia también son oportunidades.

“Y estas crisis tenemos que verlas también hacia el futuro, no quedarnos solamente en el momento, que es necesario y es indispensable y ahí estamos y estaremos todos los días. Pero también tenemos que pensar en el futuro de la ciudad, y esta ciudad, yo digo, es la más bella del mundo, y si no, sentémonos aquí nada más para ver este espectáculo de vista. No hay ninguna otra ciudad en el mundo que tenga lo que estamos viendo aquí”, explicó la mandataria.

Agregó que el Gobierno local va a invertir en el Centro para que no quede ninguna casa en alto riesgo, en el Polígono A y en el Polígono B. Son cerca de 60 inmuebles que se van a intervenir a partir del próximo año.

Y también van a atender la vivienda indígena, también, que es un rezago histórico que tenemos con muchas comunidades indígenas que viven en la ciudad, que viven en el Centro y que viven en zonas que no son de la mayor dignidad.

“Así que es una parte también de justicia social, que requerimos en nuestro Centro Histórico. Así que de verdad muchas gracias. Decirles a todos los habitantes de la ciudad que agradecemos enormemente esta inversión de la iniciativa privada, creativa, innovadora”, agregó.

Carlos Couturier Gaya, socio fundador de Grupo Habita, afirmó que seguirán apostando por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Para ello después de Downtown en la calle Isabel la Católica y hoy con este recién inaugurado Círculo Mexicano aprovechamos esta ocasión para hacer público el desarrollo de dos espacios de hotelería adicionales en este mismo barrio, uno en la calle de Justo Sierra y otro más en la emblemática calle de Tacuba.

“Gracias doctora Sheinbaum por apoyar la inversión y creación de empleos en esta ciudad.

Nuestra intención es contribuir para que junto con los esfuerzos de las autoridades aquí presentes seguir haciendo del Centro, el Centro. Gracias a todos por su asistencia”, explicó.

