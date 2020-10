Darío Yazbek: la vida volátil del actor, que lo llevó a dedicarse a este arte

Tal como lo demostró durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en el que Darío Yazbek dejó en claro que para él las fronteras no existen, el actor platicó en exclusiva con El Heraldo de México a más de nueve mil kilómetros de distancia, desde Madrid, ciudad en la está disfrutando de las mieles del éxito del que fue parte durante el emblemático festival italiano.

Con siete horas de diferencia entre la Ciudad de México y Madrid, en donde ya pasaban las tres de la tarde, la platica con el actor comenzó vía Zoom. “Empecé a los 16 o 17 años en un 'casting' con Michel Franco”, dijo Darío al inicio de la entrevista, recordando su debut dentro del mundo de la actuación, en el cual incursionó de la mano del aclamado director de cine mexicano, con quien años después desfilaría por la alfombra del obligado evento anual para presentar 'Nuevo Orden', cinta que fue acreedora al León de Plata, una experiencia que lo marcaría de por vida: “Fue un momento muy especial.

Sí, he estado en Cannes, pero creo que nunca había estado en la selección oficial, y creo que no habíamos estado en un festival así, sobre todo porque este año fue más importante e histórico por el hecho de que hayamos tenido el evento, después de todo lo que ha pasado con la pandemia”, confesó Yazbek, y es que el Festival Internacional de Cine de Venecia fue el primero en llevarse a cabo, después de que todas las actividades se suspendieran en Europa por la amenaza del COVID-19, convirtiéndose en un signo de esperanza para todos los involucrados en el séptimo arte.

EN LA SANGRE

No cabe duda que el talento y el gusto por el mundo del cine y la actuación están en el ADN de Darío, y es que Yazbek Bernal son los apellidos del prometedor actor, quien es hijo del director de fotografía Sergio Yazbek, y de la reconocida actriz Patricia Bernal.

De crecer en una familia de artistas, el actor recordó: “Era muy raro, porque no se podía hacer ningún plan, era un cambio constante porque siempre dependía del trabajo de mis papás”.

Parecería lógico que al crecer rodeado de este mundo, Yazbek tuviera definida su profesión desde muy joven y que se orillara hacia este ámbito, pero no fue así: “Quería hacer algo distinto y terminé haciendo lo mismo que todos”, y es que sus hermanos, Gael García Bernal y Tamara Yazbek, también están dentro del mundo de la actuación: “...fue por razones personales, no por los demás, sino porque me llamó demasiado la atención de lo que podía hacer yo, y eso creo que era algo único”.

EL CAMINO DEL TRIUNFO

“Libertad”, este simple pero contundente concepto, es lo que significa la actuación para el intérprete, quien el 30 de noviembre estará festejando su 30 aniversario: “Es como una libertad de poder hacer las cosas, contarlas y descubrir; creo que es un medio para poder explorar y aprender. Es como aceptar un poco que no sabemos nada, creo que representa eso, una mirada ante el mundo.

Para mí es muy padre poder aceptar las cosas y aprenderlas a partir de lo que yo no sé, y a de lo que se está haciendo en ese momento”. Y es ese mismo concepto el que representa para Darío su éxito como actor:

“El éxito viene en eso, en poder hacer las cosas que uno de verdad quiere, tener esa libertad y esa cercanía, creo que no es fácil encontrarla, porque muchas veces en la carrera todo va y viene. Muchas veces uno se encuentra con cosas que no quiere hacer, y creo que el poder hacer las que uno sí quiere, es un privilegio, y yo lo considero un éxito”.

De sus personajes, dice, todos lo han marcado de una manera diferente, pues cada uno trae consigo sus propios retos, necesidades, historias y tiempos, pues claro, no es lo mismo trabajar un personaje para una serie, el cual se estudia y se interpreta por meses, que para una película, en la que sólo se trabaja por unas semanas, tal como lo vivió con Julián de la Mora:

“El papel de Julián fue muy importante por obvias razones, pero también fue uno que hice mucho tiempo, estuve trabajando tres años con el mismo personaje, por lo que uno termina conociéndolo muy bien, y entre más conoce uno y más sabe lo que está haciendo, más libertad tiene y se puede profundizar mucho más”.

Además de poner todo lo que es en cada uno de sus personajes, el objetivo de Darío es enviar un mensaje especial con cada uno de ellos. Con 'Alan' (su personaje en 'Nuevo Orden'), el actor quiere enviar al público un mensaje de concientización:

“Creo que la película obliga mucho a reflexionar sobre las acciones de uno mismo y sobre lo que estamos viviendo, pues en ella no se habla de una protesta en específico, sino de un sentimiento y cómo todas estas cosas que nos pueden llevar a un lugar muy oscuro. Creo que tenemos que pensar en todo esto antes de actuar, sobre todo por el bienestar y por mejorar la vida de muchas personas”, enfatizó.

Respecto a sus próximos proyectos, Darío Yazbek confesó que se encuentra muy emocionado por la próxima proyección en cines de 'Mano de obra', que se llevará a cabo el primero de octubre, aunque su premier fue el año pasado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la que hizo su debut como productor: “Es sobre unos albañiles que toman el control de una casa que están construyendo, y pues bueno, no les cuento más, para que la vayan a ver”, concluyó. [nota_relacionada id=1256010]

