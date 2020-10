María Fernanda Yepes, la mujer detrás de Brenda Castillo

Una mujer tranquila, que ama la naturaleza y las cosas sencillas de la vida, así es como la actriz colombiana María Fernanda Yepes, nacida en la emblemática ciudad de Medellín, se define así misma; una imagen totalmente diferente a la que mostró en su más reciente papel como "Brenda Castillo" en la famosa serie producida por Netflix, "Oscuro Deseo", siendo uno de los personajes más polémicos y controversiales del proyecto.

Foto: @ruboott/ Pr @reytuk

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la actriz nacida en Medellín nos habla sobre su infancia, su estilo de vida en el que la naturaleza, la paz interior y el equilibrio, ocupan un lugar muy importante, y nos comparte algunos de los retos a los que se ha enfrentado como actriz.

¿Cómo fue tu infancia?

Fue muy bonita y feliz. Tengo una familia hermosa, somos muy unidos; mi papá y mi mamá tienen un vínculo familiar muy grande. Tengo dos hermanos. Los fines de semana salíamos al campo, me encanta desde entonces estar en contacto con la naturaleza y los animales. Siempre fui una niña muy inquieta y curiosa por lo tanto me gustaba aprender, y explorar.

Estudié Periodismo pero no terminé la carrera, me fui de intercambio a Australia a estudiar inglés. El haberme ido de Medellín tan chica me hizo más responsable y me fue marcando el camino. El tema de la actuación fue por azares de la vida, la fui descubriendo a través de los años y de mis experiencias.

¿A qué retos te has enfrentado como actriz?

A muchos. El primero fue aprender a seguir mi corazón y no lo que la industria me ha querido imponer en ciertas ocasiones, así como aprender a decir que "no" a proyectos laborales de la industria. El ser coherente con tu corazón y decisiones es el reto más difícil de asumir. Es una carrera muy demandante que implica mucho tiempo, energía y alma. En ocasiones te pierdes de muchos momentos con tu familia o amigos por compromisos profesionales.

Si no te hubieras dedicado a la actuación, ¿qué te hubiera gustado ser en la vida?

Desde niña siempre dije que quería ser bióloga, amo a los animales, la vida simple y sencilla. Foto: @ruboott/ Pr @reytuk

¿Que te preocupa actualmente de la humanidad?

Me preocupa todo lo que está sucediendo en Colombia; se ha incrementado la inseguridad, y la economía del país es preocupante. También muchas empresas están quebrando, hay un gran número de personas que han perdido su trabajo con el que mantienen a sus familias. Esta situación me genera ansiedad.

Este confinamiento también ha afectado la salud mental de mucha gente y eso es preocupante. Pero por otro lado, es un momento muy importante para la humanidad, es un cambio cuántico y de conciencia profunda. El COVID-19 está siendo una medicina para el mundo, con la que necesitamos despertar y ser conscientes de cosas que no estábamos viendo. https://www.instagram.com/p/CBGbotsjRPl/?utm_source=ig_web_copy_link

¿Qué te llamó la atención de Oscuro Deseo para ser parte del elenco?

Me gustó la trama; es un "thriller" que tiene las piezas muy bien embonadas, no es predecible, la historia te va llevando por escenas inesperadas; es un guión muy bien escrito.

¿Qué fue lo más desafiante de interpretar al personaje de Brenda Castillo?

Para mí fue complicado, porque tenía muy poca información de "Brenda". Cuando haces un personaje itinerante como el mío, que solo salió en el primer capítulo y que de ahí se deriva toda la trama, no está presente físicamente en la historia, si no en "flashback" de los personajes.

Crear su universo fue muy complejo, pero conté con un equipo increíble de directores que me supieron dirigir y guiar, y a todo el elenco. A todos nos sorprendieron porque nos daban información conforme nos iban entregando los capítulos. Técnicamente el proceso fue distinto pero muy divertido, y fue una nueva modalidad, porque cuando tú vas a interpretar a algún personaje, por lo regular tienes toda la línea. Foto: @ruboott/ Pr @reytuk

¿Qué te pareció trabajar en formato compacto?

Esas historias dinámicas y cortas me encantan, ya que son proyectos cortos que tienen alta calidad de producción. El resultado me encantó, mi personaje es el detonate de muchas situaciones que suceden, pero no me involucre emocionalmente con él. Cuando son series más largas generas con el papel más carga emocional. Mis grabaciones duraron un mes.

¿Cómo es el día a día de María Fernanda Yepes?

Soy una persona bastante tranquila. Me gusta tomarme el tiempo para despertarme, hacer mis rituales matutinos, rezo en silencio y le doy tiempo a mi cuerpo para que despierte. Me tomo mi té mate que me encanta, medito y me activo corporamente. No soy de gimnasios, a mí me gusta hacer ejercicio en mi casa o practicar yoga. Ahorita estoy viviendo en la playa muy tranquila creando mi proyecto digital. Todo lo que me traiga paz y calma mental es bienvenido a mi vida. Me comunico con mi familia todos los días y mi vida es muy tranquila en estos momentos, súper alejada del ruido, de las exigencias del mundo y del acelere citadino.

¿Qué consejo le das a la gente para vivir en paz y armonía?

Es una excelente oportunidad que tenemos ahora para reinventarnos, replantearnos nuestra relación con el planeta y con lo que consumimos. Debemos aprender a vivir con lo más básico y simple. Nos dimos cuenta en esta cuarentena que no necesitamos tantas cosas lujosas. El valor de las cosas cambió, es más valioso tener un huerto en casa, que tener un auto último modelo. Es momento de mirar hacia adentro.

¿Qué planes tienes a futuro?

Vivir el aquí y el ahora. Quiero hacer proyectos que sumen a la sociedad, que tengan trascendencia y que lleven un mensaje importante que pueda compartir a la humanidad, eso para mí es lo que más resonancia tiene conmigo; en mi plataforma "Casa Felina" quiero que las personas vuelvan a reconectar con nuestras raíces y nuestros procesos artesanales. El mundo todavía no se ha reactivado, pero estoy tranquila y fluyendo con esta "nueva normalidad". Quiero ser el puente para abrir conversaciones, crear vínculos entre artesanos y productores, y darle luz a las personas que están haciendo cosas coherentes. Foto: @ruboott/ Pr @reytuk

Por Isis Malherbe

