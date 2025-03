Aleska Génesis fue amenazada de muerte y no se presentó ante la prensa

La celebridad y exintegrante de “La Casa de los Famosos All-Star”, Aleska Génesis hizo un llamado a los medios de comunicación este 19 de marzo del 2025, pero no se presentó al recinto en donde estaban reunida la prensa, el motivo de su ausencia es que recibió amenazas de muerte, según confirmaron sus abogados y la misma estrella del reality show.

Aleska Génesis fue motivo de polémica en las pasadas semanas tras salir de “La Casa de los Famosos All-Star”, ya que en cuanto terminó su trabajo fue detenida por las autoridades por un caso legal que presentaba desde hace algunos meses, razón por el que el nombre de la estrella se volvió rápidamente viral, ya que fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

Después de algunos días, Aleska Génesis quedó libre y decidió hablar con medios de comunicación sobre su caso, pero antes de que se presentara públicamente recibió amenazas de muerte, según lo que dice su abogado y lo que ella confirmó en un video que reprodujeron desde el lugar de la rueda de prensa.

Aleska Génesis y sus hermanas no solo habrían robado relojes, aseguran que el daño asciende a 10 mdp

“Tengo miedo”, es parte de lo que dice Aleska Génesis en el video en donde se ve afectada por las amenazas que confirma recibió por parte de un empresario, debido a la situación legal que enfrenta por presunto robo, problemas que arrastra desde hace varios meses.

#AleskaGenesis no se presentó a conferencia de prensa, debido a que asegura, fue amenazada por el empresario #Javier Rodriguez y teme por su vida

Mario Enrique Selvas, Abogado de Aleska Génisis mencionó en la conferencia de prensa que su defendida ya había recibido dos amenazas previas por parte de un empresario, pero ahora las cosas se salieron de control, ya que las anteriores se han cumplido y ahora buscan la protección de la famosa.

“Hola, sé que debería estar aquí con ustedes, frente a ustedes en persona, pero no estoy y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo, tengo miedo de presentarme en un país, en donde quienes tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana”, dijo Aleska Génesis.