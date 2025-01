Jessica Segura abre su corazón y rompe el llanto en pleno programa porque no ha podido ser madre

Los sentimientos se pusieron a flor de piel en el set de grabación del programa de YouTube “Envinadas”, ya que las conductoras abrieron su corazón para hablar de temas personales. La principal muestra de esto fue la actriz y conductora Jessica Segura, de 41 años de edad, quien rompió en llanto porque no ha concretado uno de sus sueños: ser madre.

Ante la presencia de Daniela Luján y Mariana Botas, quienes son sus amigas y compañeras de trabajo, la actriz de “Una familia de diez” expuso que 2024 fue un año complicado porque enfrentó complicaciones para ser mamá; la famosa abordó el tema debido a que el título 22 de la temporada 8 del programa fue “Carta a mi yo del futuro”.

Esto movió a Jessica Segura a dirigirse a su ella del futuro considerando que dos cosas: si se cumple su sueño de ser madre o si esto no sucede; al tener en mente ambos escenarios, la famosa expresó lo siguiente, mientras se le hacía un nudo en la garganta que al final la hizo romper en llanto:

Tras exponer esto, Jessica Segura dejó entrever que ansía que en 2025 se concrete este sueño de ser mamá que lleva años esperando. Actualmente mantiene una relación con el empresario Adrián Pous, quien es su pareja desde hace ocho años y quien es su pilar durante el proceso para ser madre; su historia de amor se inició luego de que ella se separó de su expareja, quien le fue infiel, como ha compartido en “Envinadas”.

“Me encantaría ser madre algún día, pero si no se da, veremos si adoptamos y si no es nuestro camino, pues no, la verdad no quiero casarme con una idea porque, finalmente, quiero respetar a Jessica y amarme como soy con lo que me toca vivir en esta vida”, expuso en el pasado la actriz.