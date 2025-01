Adela Noriega reaparece en redes, ¿qué hay de cierto sobre la FOTO viral con la que la actriz sorprendió en Instagram?

Adela Noriega es sin duda alguna una de las actrices más queridas de la televisión, quien con un carisma inigualable, así como un talento actoral enamoró al público mexicano, pero que en uno de los puntos más altos de su carrera se retiró del estrellato en un "contacto cero" con sus fans que ha durado años. Si bien lo anterior no es ninguna novedad dentro del mundo del espectáculo, el nombre de la famosa se volvió tendencia en redes sociales porque habría regresado a su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, esta reaparición emocionó a los fans que no han vuelto a verla desde el 2008, año en el que anunció su retiro de la pantalla chica. Ante ello, un posteo en Instagram atrajo la atención de miles, pues la manifestación de la estrella de "María Isabel" y "Fuego en la Sangre" no sólo está acompañada por una foto en la que luce guapísima, sino también con un mensaje dirigido a sus fans. ¿Pero qué hay cierto de este supuesto regreso?

Por medio de la cuenta de Instagram @adelanoriegamx, que ya acumula más de 54 mil seguidores, se compartió una foto de Adela Noriega sentada frente al árbol de Navidad y algunos regalos, mientras sonriente ve a la cámara para lucir un brillante traje plateado de lentejuelas. En la imagen se aprecia a la actriz con su famoso tono de cabello rojizo, largo y peinado con ondas sutiles. Todo lo anterior abrió el debate de si se trata de una fotografía real o si está hecha con Inteligencia Artificial (IA).

"Feliz Navidad, les deseo en compañía de todos sus seres queridos, que pasen excelentes momentos y que estos se conviertan en maravillosos recuerdos. bendiciones", se lee en el pie de foto de la publicación.

¿Qué opinas? (Foto: IG @adelanoriegamx)

¿Adela Noriega regresó a redes sociales? Esto sabemos

El mensaje navideño que compartió Adela Noriega emocionó al mundo del espectáculo, sin embargo, las especulaciones de que no se trataría de la actriz también se hicieron presentes. Es por ello que te compartimos algunos detalles que no han pasado por alto y que revelarían la verdad detrás de este post viral que ya ha dejado comentarios en los que se habla de la esperanza de volverla a ver en la pantalla chica.

Lo primero y más importante es que esta cuenta de Instagram a nombre de Adela Noriega no está verificada ni existen indicios de que sea administrada por la actriz, lo que levantó las sospechas que sería de algún fan. Aunado a ello, sólo la sigue la cuenta oficial del Programa Hoy, pero ninguna otra celebridad, aunque este perfil le dio follow a figuras como la fallecida Edith González, Andrea Legarreta, Maribel Guardia y Aracely Arámbula.

Asimismo, detalles que han hecho sospechar que no es la auténtica estrella de Televisa es que está ligada a una cuenta de X, antes Twitter, con el usuario @iAdelaNoriega que ya no está activa; sin embargo, los mensajes que ha escrito con grandes distancias temporales de años y que están escritos en primera persona han consternado a los fans. Pero, reiteramos, hasta el momento no se ha confirmado que el perfil sea administrado por Adela Noriega.

Por otro lado, en la sección de comentarios se asegura que esta reaparición con motivo de las pasadas fiestas decembrinas estaría hecha con IA; es por ello que le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Copilot si la imagen es real o no y recordó que usualmente esta herramienta deja detalles imperfectos que a simple vista no se aprecian en la imagen viral de Instagram. Esta fue la respuesta que nos dio la IA. (Foto: Copilot)

"Observando las manos en la imagen, parecen bien proporcionadas y naturales, lo que podría indicar que no fue generada por IA. Sin embargo, sin herramientas específicas de análisis de imágenes, es difícil asegurar con certeza. Al observar el rostro en esta imagen, parece bastante natural, con proporciones y detalles realistas. No se observan distorsiones evidentes ni rasgos artificiales comunes en algunas imágenes generadas por IA", respondió Copilot al hacerle una consulta.

Cabe destacar que cada vez se mejoran más las imperfecciones antes notorias de las imágenes fabricadas con Inteligencia Artificial, por lo que aunque esta postal resulte convincente y difícil de analizar hasta por una propia IA, hay detalles que delatan como que la famosa sólo aparece con cuatro dedos.

Sigue leyendo:

Actriz villana de las telenovelas revela el día que sufrió una agresión física en un supermercado debido a su trabajo

Así luce actualmente Chantal Andere, protagonista de la famosa telenovela "Cuento para navidad"