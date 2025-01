Muere la actriz Dalyce Curry, encontraron su cuerpo en casa durante los incendios en California

Los incendios en California, especialmente en el área cercana a Hollywood, dejó lamentables noticias este lunes 13 de enero de 2025. Autoridades locales informaron a la prensa en las últimas horas que hallaron el cadáver de una actriz legendaria dentro del medio artístico.

Se trata de Dalyce Curry, quien es mayormente reconocida como parte de películas como "The Blues Borhters", "The Ten Commandments", "Lady Sings The Blues", entre otras tantas producciones. La mujer, conocida como "Momma D" y tenía 95 años de edad, actualmente estaba ya retirada de la gran pantalla.

De acuerdo con los primeros reportes policiales que fueron retomados por los medios de comunicación locales, el cuerpo de la mujer fue hallado dentro de su cada en la zona de Eaton, específicamente en Altadena, justo al norte de la ciudad de Los Ángeles, California, donde los incendios han sido mucho más salvajes.

Encuentran el cuerpo de la actriz Dalyce Curry en los escombros de su casa

Fue su sobrina, Dalyce Kelley, quien publicó en las redes sociales que Momma Dee estaba desaparecida. La última vez que se le vio fue dentro de su residencia el día 8 de enero de 2025 y desde entonces ya no se obtuvieron noticias de ella. Un par de días más tarde se trasladaron a la casa, misma que estaba hecha cenizas.

"Gracias a Dios que la Guardia Nacional me dejó subir a buscar restos. Sé que está bajo este techo. Solo tengo que esperar hasta que comience la búsqueda de cadáveres en este punto. Ya hice todo lo que pude", escribió a través de las redes sociales para tranquilidad de todos los fans. Agregó un video de los restos quemados en la casa.

Lamentablemente, el día 13 de enero de 2025, su nieta Teresa L. Kelley Harris confirmó en las redes sociales que los restos de la actriz habían sido recuperados. "Por favor, sigan orando por mi familia", escribió a través de un breve mensaje en su perfil oficial de Facebook.

"Hace aproximadamente una hora, el forense confirmó que sus restos fueron encontrados en la propiedad. Tuvimos una gran racha. Ella influyó en mi vida de muchas maneras. Esta pérdida es devastadora", dio a conocer Dalyce Kelley a través de las redes, luego de que fuera confirmado por el canal de noticias ABC 7.

Familia de Dalyce Curry anuncia la muerte de la emblemática actriz a los 95 años

De manera inmediata, su familia comenzó a subir mensajes de despedida para la querida tía, abuela o bisabuela Momma D. Fue uno de los golpes más duros que han tenido en los últimos años por la forma en que sucedieron las cosas en el medio de una tragedia nacional.

En las despedidas, su familia se refirió a ella como una persona que "irradiaba positividad, mostraba gracia y vivía como un brillante ejemplo de fortaleza, resiliencia y bondad", además de agradecerle por todo el amor y apoyo que siempre le brindó a su familia en los momentos importantes o más difíciles.

"Estamos devastados y es difícil comprender cómo llegó su vida a este final. Me siento muy agradecida por el amor y la oportunidad de haberla conocido, aunque sea por poco tiempo. Mamá D fue una mujer extraordinaria que nos recibió a mí y a mis hijos en su vida con los brazos abiertos (...) La extraño profundamente y estoy superando las oleadas de arrepentimiento, deseando haberla llamado más, haber compartido más momentos. Pero sé que la mejor manera de honrarla es mantener viva su memoria y apreciar los hermosos momentos que compartimos", fue el mensaje de Lorée Beamer-Wilkinson.

