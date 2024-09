¿Amor, fortuna y salud? Esto les deparará a los signos del Zodiaco del viernes 6 al domingo 8 de septiembre

Aries. Fin de semana de mucha intensidad. En cuestiones amorosas, tu pareja te invitará a salir y tendrás días llenos de pasión, así que disfrútalo porque te ayudará a tener más energía positiva para la próxima semana. Viernes de hacer algunos pagos atrasados de la tarjeta de crédito; recuerda administrarte mejor con el dinero. No te hagas dudas sobre tu vida, si te quiere o no, recuerda que el amor es un sentimiento que nace desde el alma y no tiene límites ni precio, así que sé feliz sin celos. Te llegará una invitación para ir de viaje y te buscarán para hacer un trabajo este sábado que te dejará un dinero extra. Te regalarán una mascota que te dará mucha felicidad. Decides ponerte a dieta y seguir con el ejercicio. Domingo de estar en paz contigo y hacer las labores del hogar; compra muebles, llegan trámites para sacar un permiso de migración para la próxima semana. Trata de no ser tan confiado y ya no platiques tanto tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 18; trata de combinarlo con el color rojo

Tauro. Viernes de estar con mucho trabajo y con las energías encontradas. Sentirás que nada te sale bien y que todo el mundo está en contra de ti, pero no te estreses y mejor usa un exquisito perfume y algo de color rojo para cortar esa corriente negativa. Alguien importante te invitarán a salir el sábado, se tratará de un evento social que amarás. No olvides cumplir con todas las tareas de la escuela y ponte al corriente con las materias del diplomado. El domingo será perfecto para estar con la familia y hacer una carne asada. Recuerda que Tauro siempre necesita de sus seres queridos para recuperar energía. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 00 y 19 y tu color será el azul.

Este fin habrá buenas noticias para los signos del Zodiaco. Foto: Archivo.

Géminis. Viernes de estar en juntas con tus jefes para un proyecto nuevo; decidirán hacer cambios de puesto, recuerda que tú siempre vas a quedar bien en tu trabajo porque tu signo es uno de los más trabajadores y responsables del Zodiaco. No gastes demasiado dinero, ya que es como el amor: si no lo cuidas, se acaba. El sábado será tu día para salir de fiesta con los amigos y estar conociendo personas compatibles contigo. Se te vendrá a la mente un amor del pasado que piensa mucho en ti; trata de hablarle y quedar en paz. Te buscará un familiar para invitarte a una fiesta familiar y le llegará un amor del signo de Aries o Libra. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 21 y tu color es el amarrillo.

Cáncer. Recuerda que estás en esa época de mejorar tu apariencia y sentirte bien contigo mismo, así que gasta todo lo que quieras en ti: inscríbete a un gimnasio, ve con con un dermatólogo para hacerte unos arreglitos y recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Viernes de salir con los amigos y te invitarán a una fiesta de última hora, tú ve; recuerda que en la vida también se necesita divertirse. Te llegará un bono económico y te pagarán una deuda del pasado. El sábado es ideal para hacer relaciones públicas y también realizar cambios en tu cuarto y sala. Un amor te buscará todo el fin de semana, tú sal, pero si no quieres comprometerte, sólo dilo, hablando se entiende la gente. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 01 y 23 y tu color es el rosa mexicano.

Leo. Fin de semana de lo más divertido en compañía de tu pareja. Van a ser tres días de convivencia familiar. Este viernes habrá trabajo y drama laboral porque tus compañeros son perfeccionistas; cuida tu temperamento para que no explotes. El sábado cuida de ti para mantener la forma atlética. Sal de paseo para estar en contacto con la naturaleza. El domingo puedes ir de compras y haz arreglos en tu casa. Cuídate de problemas del intestino, así que come saludable. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 55 y tu color es el amarrillo.

Los astros llegan con buenas noticas en el amor, dinero y salud. Foto: Archivo.

Virgo. Este viernes habrá sorpresas agradables en tu vida, ya que por fin te empiezan a salir los proyectos que tanto deseabas. Trata de convivir más con tu pareja y ten presente que los pequeños detalles hacen la diferencia. Es buen momento de cambiar de look, sobre todo porque tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 27 y tu color es el verde.

Libra. Fin de semana de estar con mucho ánimo de salir y conocer un nuevo amor; podría ser alguien de los signos Aries o Acuario, con ellos encontrarás el verdadero amor. Ten cuidado el viernes y trata de no meterte en problemas que no son tuyos, así que sé discreto. Te llegará un dinero que no esperabas por una deuda y te invitarán a ir a bailar, goza y vive sin temor. Renueva tu imagen con ropa que te fascine. Eres carismático y eso hace que siempre estés rodeado de gente en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00 y 23 y tu color es el verde.

Escorpión. Este viernes habrá trabajo y revisiones con tus superiores; no te pongas a la defensiva y coopera. Recibirás ayuda económica de un familiar para pagar una deuda que no te dejaba dormir. Cuídate para no tener una infección de la garganta, ve con tu médico. En el amor habrá suerte; si ya tienes pareja, será un fin de semana de mucha pasión. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 05 y 77 y tu color es el naranja.

Sagitario. Es momento de que organices tu vida personal y porque es el momento de aclarar tus pensamientos y ver para tu futuro. Ten cuidado con el dinero, trata de no gastar demasiado porque eres un signo de fuego y eso te hace ser muy vanidoso. Te buscará un familiar para pedirte un dinero prestado y cuidado con los amigos, no confíes mucho en ellos porque te quieren traicionar. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 19 y tu color es el rojo.

El dinero podría llegar a raudales. Foto: Archivo.

Capricornio. Viernes de enfocarte en lo profesional y saber que puedes realizar todo lo que tienes en planes, sólo recuerda que a tu signo le gusta mucho el éxito en cualquier área que se desempeña y más ahora que estás en uno de tus mejores meses que es septiembre, así trata de aprovechar todas las oportunidades. Capricornio, recuerda que tu elemento es tierra y eso te hace ser muy posesivo y es bueno querer a tu pareja, pero no ser intenso, es mejor darse su espacio y verás cómo tu relación amorosa va marchar mejor. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 13 y 30 y tu color es el azul.

Acuario. Fin de semana de estar con mucho ánimo para hacer diferentes actividades y salir de fiesta con los amigos. Recuerda que tú eres el único signo que es un figura humana y eso te hace ser el más sociable y carismático del Zodiaco. Este es tu mejor mes en cuestión laboral, así que busca nuevas opciones de crecimiento. Trata de dormir más en este fin de semana para renovar energías. Tus números de la suerte son 26 y 55 y tu color es el rojo.

Piscis. Fin de semana de reinventarse de nuevo en todos los sentidos y vas a sentir que tu energía positiva volvió a crecer y eso te va ayudar a realizar todos los planes que tienes en mente. Deja atrás el drama y ten cuidado con los chismes, trata de no platicar tus asuntos personales y ya empieza a seleccionar mejor tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 17 y 88 y tu color es el amarrillo.