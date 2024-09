Natalia Téllez publica fotos INÉDITAS de “Las azules”, una historia de la lucha feminista que tocó sus “entrañas”

La actuación y conducción son parte de la vida de Natalia Téllez, quien el pasado 31 de julio estrenó uno de sus proyectos más simbólicos: la serie “Las azules”. Ahora la titular de “Netas Divinas” celebra que concluyó exitosamente la primera temporada del proyecto disponible en Apple TV+ debido a que expresó que se trata una historia de la lucha feminista.

En su cuenta de Instagram, la actriz de “Quiero tu vida” y “Profe infiltrado” publicó fotos inéditas de su participación en el proyecto del productor y director Fernando Rovzar y producida por Lemon Studios. A través de las imágenes se observa cómo se transformó en Valentina, personaje con el que comparte valores y visión de vida, externó en su momento antes de sus netas divinas.

Natalia Téllez es una de las protagonistas de “Las azules”. Foto: Instagram Natalia Téllez.

“Ninguna historia me ha recordado más la importancia de la lucha de las mujeres y el legado de todo lo que hagamos para las que caminan detrás de nosotras”, expuso Natalia Téllez al hablar de “Las azules”.

Natalia Téllez, una de las estrellas de “Las azules”

Además, Natalia Téllez, de 38 años de edad, expresó lo siguiente acerca de “Las azules”: “Ningún personaje me ha retado más que Valentina. Ningún proyecto se coló tan hondo en las entrañas de lo que me duele. Ninguna historia me ha recordado más la importancia de la lucha de las mujeres y el legado de todo lo que hagamos para las que caminan detrás de nosotras con corazones valientes”.

La serie de Apple TV+ se basa en hechos reales. Foto: Instagram Natalia Téllez.

La presentadora de televisión expuso que en los 10 capítulos de “Las azules” se exponen diversas situaciones, razón por la que “ahí viviremos para ustedes”. En la serie, la famosa colaboró con tres mujeres clave: Bárbara Mori (María), Ximeñana Sariñana (Ángeles) y Amorita Rasgado (Gabina).

De qué trata la serie de Apple TV+ “Las azules”

La serie “Las azules” de Natalia Téllez se basa en una historia real, indica Apple TV+ en la reseña. Dichos hechos se remontan a los años 70 cuando surgió el primer cuerpo policial femenino en México. “Cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen a la primera fuerza policial femenina de México hasta que descubren que su escuadrón no es más que un truco publicitario para distraer a los medios de un asesino en serie”.