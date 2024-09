Mario Bezares, el conductor y comediante que fue el coreógrafo estrella de Timbiriche, Magneto y Lolita Cortés

“El gallinazo” y “Cangrejito playero” son los bailes más conocidos de Mario Bezares (a) “Mayito” porque los bailaba en los programas televisivos, especialmente en “¡Pácatelas!” que condujo junto a su fallecido amigo Paco Stanley. Sus pasos de baile no son casualidad, sino que son el resultado de su faceta como bailarín que lo catapultó como coreógrafo.

Al igual que varios compañeros de su generación, el participante de “La Casa de los Famosos México” es multifacético. En la entrevista que en 2022 le concedió a Fernando Lozano, el también comediante habló de sus facetas como bailarín y coreógrafo y recordó que trabajó con Timbiriche, Magneto y Lolita Cortés.

La carrera de Mario Bezares no sólo se centra en la conducción, ya que es bailarín profesional. Foto: Instagram Mario Bezares.

La carrera como bailarín de Mario Bezares comenzó en los años 70, aunque no tenía preparación, sino que aprendió a bailar de manera natural y al ingresar a trabajar al teatro lo puso de manifiesto. “Yo era un excelente bailarín. A la edad de 7 años, bailaba swing, boogie, rock & roll y twist”, recordó el famoso, quien dijo que aprendió a bailar gracias a su padre.

Cómo empezó a bailar Mario Bezares

En 1976 tuvo la oportunidad de suplir a un amigo en la obra “Vaselina”. “Hago un fin de semana (de ‘Vaselina’) y conozco a Julissa”, recordó el conductor para referirse a la actriz, cantante y productora teatral mexicana Julissa Isabel de Llano Macedo, madre de Benny Ibarra, uno de los integrantes de Timbiriche. De modo que este dato ganó relevancia en el futuro.

“Mayito”, de 65 años, destacó que los años 80 fue el coreógrafo del programa cómico “¡Cachún cachún ra ra!” en el que trabajó su fallecido hermano Rodolfo, permitiendo que la gente lo conociera como bailarín.

Mario Bezares, bailarín profesional y coreógrafo estrella en los años 80

Estos momentos marcaron la vida del participante de “La Casa de los Famosos México” porque fue orientado para aprender a bailar profesionalmente. Tomó clases con la maestra Ema Pulido y luego estudió Danza Contemporánea en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Tras tener las bases y experiencia, el famoso siguió forjando su carrera como bailarín hasta que se convirtió en coreógrafo.

“Y me voy directamente a trabajar con Julissa y Luis de Llano y me vuelvo coordinador de coreografía porque Martin Allen es el que pone los pasos y el que le enseña a todos a bailar soy yo”, expuso Mario Bezares al recordar como trabajo con Timbiriche; específicamente estuvo a cargo de la coreografía de “Corro, vuelo, me acelero”, que es uno de los éxitos de la agrupación musical.

Además, “Mayito” subrayó que también colaboró con Magneto y Dolores Vanessa Cortés Jiménez, conocida artísticamente como Lolita Cortés. Por ende, su carrera como bailarín y coreógrafo fue fructífera y a la fecha mantiene su pasión por el baile, como demostró en “La Casa de los Famosos México” al ser el coreógrafo de sus compañeros para una actividad que realizaron.

