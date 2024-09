Gabriel González: quién era y de qué murió el integrante de No Doubt

Gabriel González, también conocido por el apodo de "The Gun", quien fuera trompetista original y cofundador de la banda No Doubt de ska punk, falleció a los 57 años este 18 de septiembre de 2024 debido a un accidente de motocicleta que no pudo sortear.

La noticia fue dada a conocer de manera local por medios como SPIN, donde se reveló que todo sucedió en un trágico accidente de motocicleta, que era una de sus mayores aficiones. Los hechos tuvieron lugar en Hermosa Beach, estado de California. Amigos y familiares, además de fans, empezaron a despedirse en las redes sociales.

Muere uno de los integrantes originales de No Doubt

Fuera de No Doubt fue conocido también como miembro de algunas bandas como The Untouchables, Kingston A Go Go, Save Ferris y The Skeletones. Nunca estuvo fuera de los escenarios. Jamás se olvidó de sus amigos y compañeros, siempre estaba publicando cosas sobre la banda, especialmente viejos recuerdos.

De acuerdo con la biografía de la banda, todos se conocieron en la secundaria Loara High School de Anaheim. Especialmente Eric y Gwen Stefani, quienes son los dueños del proyecto, y decidieron comenzar con la banda que más tarde haría historia en el país. Se dice que fue el trío de Gwen, Eric y Gabriel quienes le pusieron el nombre a No Doubt e hicieron las primeras rolas juntos.

Los integrantes no han dado una declaración. Crédito: No Doubt / Facebook

¿Quién era Gabriel González, integrante de No Doubt?

Gabriel González fue un destacado músico de la escena de ska en los Estados Unidos. Fue cofundador de la banda No Doubt aunque ya no volvió con ellos durante la gira del regreso que tuvieron a lo largo de los últimos meses con un concierto especial en el festival Coachella.

Era trompetista y un gran fanático no solamente de la música, también de las motocicletas. Su Instagram está lleno de fotografías de sus viajes en moto, también de muchas exhibiciones en las que se presentaba con sus vehículos, y era reconocido por la comunidad local como un gran fan.

Una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, deja ver que siempre fue cercano a sus amigos y compañeros de No Doubt. Publicó el 12 de julio de 2024 un video donde estuvieron por primera vez en la televisión de los Estados Unidos, presentando su ritmo ska punk sabrosón.

Gabriel fue parte de la banda desde sus inicios, y tiene créditos en el primer disco, un homónimo, además del segundo disco denominado The Beacon Street Collection, mismo que fue lanzado en el año 1995 en medio de una tremenda ola de ska estadounidense que comenzaba a inundar la radio, la televisión, los periódicos, los conciertos. Algunas canciones que escribió fueron "Total Hate 95" y "Paulina".

