Canelo vs Berlanga: tunden a Camila Fernández por equivocarse en el himno nacional

Uno de los eventos más esperados durante estas fiestas patrias es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez contra Edgar Berlanga, y es que desde Las Vegas, podemos sentir la emoción del enfrentamiento. Pero además de la espectacular actuación de los boxeadores, otro de los momentos destacados es la interpretación del Himno Nacional Mexicano que esta vez estuvo a cargo de la cantante mexicana Camila Férnandez.

La hija del "Potrillo" fue quien acompañó a Canelo durante esta magna celebración, en donde las y los mexicanos no dudaron en mostrar su entusiasmo; con una voz fuerte y clara, la cantante mexicana hizo vibrar la tierra. Lamentablemente, en uno de los versos más cruciales cometió un error que le valió duras críticas del público.

A pesar de que su interpretación vocal sorprendió a las y los asistentes, la nieta de Vicente Fernández cantó "mas si osare un extraño enemigo, Profanar con su planta tu 'tierra'", cuando la palabra correcta es "suelo". Si bien, la cantante no titubeó después de este insignificante error, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, cuestionando si ésto fue producto de los nervios o la mexicana en realidad no estudió a profundidad este lábaro patrio.

Camila Férnandez fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

Fotografía: Captura de pantalla/Premier Boxing Champions.

VIDEO: Camila Férnandez se equivoca al entonar el Himno Nacional Mexicano

La cantante mexicana fue recibida por aplausos del público, pero momentos después de notar su equivocación al cambiar "tierra" por "suelo", distintas publicaciones en la red social X (antes Twitter) reclamaron el error, afirmando que debido a la magnitud del evento, todo debía salir a la perfección. Sin embargo, muchos otros internautas le concedieron el perdón al afirmar que este pequeño error fue producto de los nervios al cantar frente a tantas personas.

Si bien, esta presentación reafirmó el talento con el que cuenta Camila Fernández, también desató una ola de memes en donde distintos usuarios no dudaron en evidenciar su error; entre aquellas publicaciones se pueden encontrar comentarios tales como:

Usuarios afirman que el error fue producto de los nervios.

Fotografía: X/@DianaSM_z

Muchas otras personas no pueden superar el error de Camila Fernández.

Fotografía: X/@Liansare_

Los memes sobre esta equivocación no se han hecho esperar.

Fotografía: X/@SoulBrownPride

Las críticas debido a la equivocación no se han hecho esperar.

Fotografía: X/@nohtaegi

Así reaccionó Saúl "Canelo" Álvarez a la equivocación de Camila Fernández

¿Quién es Camila Fernández?

Camila Fernández es una cantante mexicana nacida en 1997, reconocida por su potente voz y su versatilidad en géneros musicales, desde el pop hasta el mariachi. Es hija del famoso cantante Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo" y América Guinart. Además, es nieta de Vicente Fernández, ícono de la música ranchera y uno de los artistas más influyentes de la cultura mexicana.

Camila hizo su debut oficial en 2014, cuando se presentó junto a su padre en un concierto en Las Vegas, una plataforma significativa donde interpretó el éxito "Hoy tengo ganas de ti", este hito marcó el inicio de su carrera musical, que desde entonces ha ido en ascenso. Pero además de tener un contrato con Universal Music, la cantante también ha participado en el mundo del doblaje, interpretando la versión en español del clásico tema de "El Rey León", "El ciclo sin fin", mostrando su capacidad para adaptarse a distintos estilos musicales.

Ha colaborado con destacados artistas latinoamericanos como Paty Cantú, Morat, Moderatto y el brasileño Daniel Boaventura, quienes reconocen su talento emergente.

Fotografía: Instagram/@camifdzoficial

En cuanto a su formación musical, Camila se formó inicialmente en la Escuela de Música Zampar Altius en Guadalajara, su ciudad natal, para luego continuar sus estudios en el renombrado La Jolla Piano Institute en California. Posteriormente, asistió a la prestigiosa Berklee College of Music en Boston, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial en música contemporánea.

Uno de los proyectos más destacados de su carrera reciente es su primer álbum homónimo, lanzado en octubre de 2023, mismo que fue un tributo especial a su abuelo, Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán", con quien compartía un vínculo muy estrecho. El álbum contiene 20 canciones, de las cuales 10 son composiciones originales de Camila, mientras que el resto son versiones de clásicos de la música mexicana.

Camila también incursionó en la televisión participando en el popular programa "MasterChef Celebrity México", transmitido por TV Azteca y aunque su paso fue breve, ya que fue la tercera eliminada, su presencia en el show demostró su carisma y capacidad para diversificar su carrera más allá de la música.

El disco, que rinde homenaje a las raíces familiares, ha sido muy bien recibido por el público y la crítica, consolidando su lugar en el género del mariachi, un género que ha marcado la historia musical de su familia por generaciones.

Fotografía: Instagram/@camifdzoficial

A sus 26 años, Camila Fernández sigue forjando su camino en la industria musical, con una prometedora carrera que combina tanto la tradición ranchera de su familia como influencias contemporáneas, manteniendo viva la herencia musical de los Fernández, al mismo tiempo que forja su propia identidad artística, por lo que este error durante su interpretación del Himno Nacional Mexicano al inicio de la pelea entre el Canelo y Berlanga, parece ser sólo un bache en su extensa carrera.