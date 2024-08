Ramo de flores de Charly habría alertado a Ricardo con mensajes sobre su ¿comportamiento?: FOTO

La gala de este martes se convirtió en uno de los momentos más emotivos de lo que va de la temporada. Durante le programa del pasado 20 de agosto se presentó el primer freeze de la segunda temporada de La Casa de los Famosos y con él, el poder ver como muchos de los habitantes comenzaron a llorar. Charly, el novio de Ricardo Peralta, tenía un bonito mensaje para el integrante del cuarto Tierra y unas flores que abrieron una polémica en redes sociales.

Charly hizo llorar a más de uno con el emotivo mensaje que le tenía a Pepe e inclusive conmovió a Arath de la Torre que terminó fundiéndose en un abrazo con el que parece que se olivaron de todo o que ocurrió en el último posicionamiento. Lo que nadie se esperaba era que el ramo de flores que le entregaron al comediante llevaba un par de mensajes para el integrante del cuarto Tierra.

Charly le llevó un ramo con mensajes ocultos a Ricardo (IG: charlyportocarrero)

¿Le pasaron mensajes del exterior a Ricardo?

Después de la gala del martes, Ricardo se fue muy feliz por haber visto a su pareja de 10 años, pero también con algunos mensajes que causaron indignación en los internautas, ya que aseguran que cambió rápidamente su forma de ser. Además de revelar que llevaba mensajes escritos en el ramo de flores, lugar donde le pudieron mandar alguna indicación para que mejorara su forma de actuar dentro de la casa.

Al poco tiempo de recibir el ramo, Ricardo se acercó a Karime para ofrecerle una disculpa por su comportamiento en las últimas semanas. Dentro de su declaración de buenas intenciones dejó claro que se sentía orgulloso por lo realizado en los últimos días. Esto fue lo que desató el descontento y sospechas de los fans de LCDLFM.

Ricardo Peralta habría recibido mensajes de fuera (@luna_ps)

La reacción de Charly en redes sociales ante los rumores de las flores

Charly reaccionó en su cuenta de Instagram donde dejó claro que no le mandó ningún mensaje oculto a Ricardo y que no llevaba ningún mensaje oculto, ya que fue la producción quien escribió todo lo que venía en el papel que cubría el ramo. "No digan mama$%&/# las flores me las dio la producción. Y era un papel que decía frases de amor o yo que sé".

Charly reaccionó a los mensajes en redes sociales (IG: charlyportocarrero)

charlyportocarrero)

Posteriormente compartió otra historia donde dejó claro que dentro de todo lo malo que ha pasado, hay algo positivo, ya que el que funaran a su pareja haría que viera quienes son sus amigos de verdad y quienes forman parte de una lista de amistades falsas. El ver la reacción de todos después del posicionamiento hará que cambie la vida de Ricardo para siempre al salir.

"Oigan bbs que bueno que funaron a mi marida porque al chile si le ando haciendo una lista de sus pinshis amiguitos falsos del internet/farándula y los que brillaron por su ausencia. Amiga o enemigo", se puede leer en una de las historias de Charly.