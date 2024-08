Pedro Sola le reclama a Jhonny Caz por no invitarlo a su boda: "Yo quería ser el padrino"

Jhonny Caz sorprendió a sus fans al revelar que llegó al altar en una ceremonia secreta con Jonathan Bencomo. Aunque el cantante no dio detalles de la unión, la noticia no fue bien recibida por el conductor Pedrito Sola que no dudó en reclamarle al músico durante la emisión en “Ventaneando” por no invitarlo, pues aseguró que deseaba ser el padrino.

Pedro Sola le reclama a Jhonny Caz por no invitarlo a su boda

En entrevista para el programa “Ventaneando”, el integrante de Grupo Firme reveló que se casó en secreto con Jonathan Bencomo y aunque se trató de una pequeña ceremonia civil la pareja no descarta realizar una lujosa y exclusiva fiesta en la que tendrán como invitados a grandes estrellas de la música, así como otras personalidades en la industria.

Jhonny Caz revela que se casó en secreto con Jonathan Bencomo. Foto: IG @jhonny_caz

“La boda ya fue, fue secreta. Algo muy íntimo, realmente fue la ceremonia, pero falta la fiesta y ahí nos vamos a desquitar todos”, dijo el cantante, quien también reveló el secreto para un feliz matrimonio: “Somos una relación que apoya los sueños uno del otro, fue un sueño cumplido que él fuera a Europa. Gracias a dios no somos una pareja muégano que tenemos que estar 24/7 todos empalagosos, entonces eso nos facilita mucho estar cumpliendo metas y logrando cosas y siempre a la mano y apoyándonos uno con otro”.

Pedro Sola se mostró sorprendido por la noticia y no dudó en reclamarle a Jhonny Caz por no haberlo invitado, aunque después fue silenciado por Pati Chapoy: “No me llamó para padrino. Que maravilla que se lleve tan bien el matrimonio y tan jóvenes, que duren hasta viejitos. Yo quería ser el padrino, compañeros”.

Pedro Sola le reclama a Jhonny Caz por no invitarlo a su boda. Foto: IG @tiopedritosola

La historia de amor de Jhonny Caz y Jonathan Bencomo

El músico ha mantenido los detalles de su relación fuera de los reflectores, por lo que gracias a sus redes sociales es posible saber que la primera fotografía juntos fue en 2019. Aunque se ha revelado que se conocen tiempo antes, hasta finales de 2020 Caz habló públicamente de su orientación sexual.

En noviembre de 2021 se comprometieron. Durante un concierto de Grupo Firme se mostraron fotografías de la pareja en las pantallas mientras se interpretaba “El mundo a tus pies”, momento en el que Jonathan Bencomo subió al escenario para arrodillarse y pedirle matrimonio a Jhonny Caz frente a decenas de personas: “Sin embargo esta noche, los miedos y los nervios no son tan fuertes como el amor que siento por ti”.