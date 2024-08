Michael Keaton dice que Alejandro González Iñárritu es como Tim Burton

Michael Keaton estuvo en la Ciudad de México junto al elenco de “Beetlejuice 2” para promocionar la secuela de una de las películas más esperadas de Tim Burton, pues en 1988 logró una fama descomunal gracias a “Beetlejuice”, una película que es todo lo que el cineasta merece.

Y es que después de 35 años, Tim Burton logró conseguir su tan ansiada secuela que los seguidores más fieles del cineasta, por lo que verlos en la Ciudad de México fue uno de los sueños más increíbles que los mexicanos que los pudieron conocer lograron una increíble hazaña.

Sigue leyendo:



Beetlejuice conserva su espíritu

Tim Burton y el elenco de "Beetlejuice" visitarán la Ciudad de México ¿En qué fechas los podrán ver sus fans?

Beetlejuice 2 es una de las secuelas más esperadas del cine de los 80, pues en este estilo gótico que maneja Tim Burton no hay quien le gane, por lo que sus películas más increíbles como lo son Batman y El Joven Manos de Tijeras, por lo que nadie pone en tela de juicio lo que significa el trabajo de Tim Burton.

Por lo que para promocionar esta secuela han mostrado un emocionante interés en visitar a sus fans mexicanos porque en 3 semanas la película llegará a los cines de nuestro querido país, por lo que se dispusieron a tener un evento para todos donde el actor principal, Michael Keaton habló sobre los cineastas.

Pues en el evento se le preguntó qué era lo que había cambiado en su relación con el personaje del fantasma sarcástico que interpretó en Beetlejuice y ahora ha vuelto 35 años después para volver a verse como él, por lo que el actor mencionó que era algo complicado.

Por lo que decidió responder con su experiencia al trabajar con uno de los cineastas mexicanos más importantes de la historia, pues Alejandro González Iñárritu en la película de “Birdman”, poniéndolo en la balanza en la forma de trabajo de Tim Burton, por lo que no se guardó nada.

“Por ejemplo, esto es algo totalmente contrario a cuando hice Birdman con Iñárritu. No se puede comparar esa experiencia con esta. Cuando haces cine de arte, haces verdadero arte, no tienes otra opción más que hacerlo así. ¿Se entiende? Pero me gusta esto también, como lo hace Tim. A veces un director es claro en lo que tienen que hacer los actores, los productores, todo el equipo… Esto no es para nada como eso. Esto es una especie de arte experimental semi controlado”, dijo Keaton.