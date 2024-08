Mario Bezares promete darse un beso con Agustín, ¿cuándo se lo darían? | VIDEO

Mario Bezares y Agus prometen beso IG: mbezares / IG: agus.fernandezr

Mario Bezares y Agustín son dos de los concursantes más tranquilos de la casa, pero basta una broma para que cualquiera empiece a mostrar una versión que nadie conoce. En esta ocasión, 'Mayito' y 'Agus' fueron los protagonistas de un momento en el que terminarían 'seduciéndose'. Los dos podrían una pausa, pero se provocarían a ir a más. Todo terminó en una promesa de beso dentro de La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó con un comentario de Mario, quien expresó que Agus tenía unos ojos muy bonitos y cualquiera quedaría enamorada con el simple hecho de ver esa mirada penetrante y esos ojos de color claro. El argentino agradeció el cumplido y le hizo una broma al hacer como que lo quería seducir. El amigo de Wendy le dijo que no tenía miedo darle un beso, ya que tiene clara su sexualidad. Mario le dijo que mejor se lo guardaran para más adelante en reality.

Sigue leyendo:

Poncho de Nigris defiende a Briggitte Bozzo tras su segunda nominación en La Casa de los Famosos México

La esposa de Arath de la Torre se pronuncia ante su nominación y la estrategia de Adrián Marcelo: "no se va"

Mario Bezares y Agus prometieron darse un beso (IG: mbezares)

¿Cómo inició el coqueteo entre Mario y Agus?

El primero en comenzar con el 'coqueteo' fue Mario, quien le pidió que no se le quede viendo porque le van a dar ganas de darle un beso. Agus no dudó en decirle que sin problema le daría un beso, por lo que procedió a acercarse y amagar que le daría un pico. Mario se puso nervioso y pidió ayuda de Adrián Marcelo. Fue cuando el argentino dejó claro que sin problema le daría un beso porque a su edad tiene clara su sexualidad.

Después de que Agus le dijera que le diera el beso y no lo ilusionara, los integrantes de La Casa de los Famosos México se disponían a darse el beso, pero Mario no pudo con la presión y se arrepintió. El amigo de Nicola se acercó y Bezares comenzó a quejarse, pero le mandó un beso de lejos. El argentino dejó claro que no tiene pena y que sin problema le daría un beso al que fuera amigo de Paco Stanley.

Agus está seguro de su sexualidad y no tiene miedo en darle un beso a Mario (IG: agus.fernandezr)

¿Cuándo quedaron en darse un beso?

'Mayito' sabe que en La Casa de los Famosos México tiene que hacer todo lo que sea posible para mantenerse en el programa. El participar en actividades, ser propositivo, generar polémicas y ganarse el corazón de los fans del programa son algunos de los puntos que tiene Mario en su lista de pendientes. Ahora decidió que le dará un beso a Agus, pero todavía no es momento.

Después del coqueteo, Mario no quiso ser el que se negara a dar el beso, por lo que confirmó sí unirá su boca con la del argentino, pero para eso los fans deberán mantenerlo dentro del programa hasta la semana 10 del reality, es decir, debe llegar a la final para que Agus y Mayito terminen por cumplir lo prometido en la semana dos del programa. Sólo queda esperar a que pasen los días para saber si cumplen la promesa o si terminan dando el beso antes de llegar a las 10 semanas.