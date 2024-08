Cardi B anuncia embarazo horas después de pedirle el divorcio a Offset

Cardi B y Offset son una de las parejas más polémicas de la industria, pues durante los siete años que permanecieron juntos enfrentaron rumores de infidelidad y múltiples crisis en su relación. Este vez dieron de qué hablar debido a que la rapera anunció en redes sociales que está embarazada por tercera vez, aunque ocurrió tan sólo unas horas después de haber solicitado el divorcio al cantante.

Cardi B solicita el divorcio con Offset y anuncia su embarazo

Cardi B compartió este jueves una serie de fotografías en Instagram con las que confirmó que espera a su tercer bebé y las acompañó de un tierno mensaje: “Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me trajiste más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder! ¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer!”.

Cardi B anuncia que espera a su tercer bebé con Offset. Foto: IG @iamcardib

El anunció ocurrió tan sólo unas horas después de que se confirmara que solicitó el divorcio con el rapero Offset. Aunque la cantante no ha revelado detalles al respecto, su representante negó en entrevista para la revista Pepople que el motivo fuera una infidelidad ya que durante el tiempo que estuvieron juntos enfrentaron más de una vez rumores al respecto.

“Se han distanciado eso la ha llevado a tomar la decisión más que cualquier otra cosa. Es algo que quiere hacer (…) El distanciamiento se ha dido haciendo más fuete con el tiempo. Se ha convertido en algo inevitable. Ella quiere pasar página en su vida, sin peleas ni dramas, quiere que todo sea pacífico”, dijo una fuente cercana a la pareja en entrevista para Page Six sobre el motivo por el que la cantante solicitó el divorcio.

Cardi B solicitó el divorcio con Offset tan sólo unas horas antes de confirmar su embarazo. Foto: IG @offsetyrn

El polémico matrimonio de Offset y Cardi B

Los cantantes se conocieron en 2016 por una colaboración y en 2017 hicieron oficial su romance al dejarse ver más enamorados que nunca en alfombras rojas. En octubre de ese mismo año Offset le pidió matrimonio a Cardi B durante un concierto en Filadelfia y tan sólo unas semanas después surgió su primer escándalo, pues se difundieron videos del cantante junto a varias mujeres.

En 2018 Belcalis Marlenis, como es el nombre de pila de la cantante, le dio la bienvenida a su primera hija, Kulture, de 5 años de edad, y en 2021 nació su hijo Wave, de 2. El cantante tiene otros tres hijos, el mayor es Jordan, de 14 años, así como Body de 9 que es hija de Oriel Jamie, y Kaled de la misma edad, pero que es fruto de su fugaz romance con la rapera Shya L’amour.

Esta no es la primera vez que la rapera neoyorquina solicita el divorcio con Offset, pues ocurrió lo mismo en septiembre de 2017 en medio de rumores de una infidelidad por parte del cantante, sin embargo, poco después Cardi B se retractó. En diciembre pasado la también compositora ya daba señales de conflictos en su matrimonio con lo que algunos fans tomaron como indirectas: "Tenemos que trabajar en nuestras mierdas, tenemos que trabajar en nuestra comunicación, hay cosas que él tiene que trabajar, hay cosas que yo tengo que trabajar".