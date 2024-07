Volován gana Disco de Oro y Diamante por el añejo éxito de "Monitor"

Volován, ahora dupla integrada por Gerardo Galván y Bruno Bressa, reciben Disco de Oro por Monitor, su álbum debut y Disco Diamante por su sencillo del mismo nombre, Gerardo habló acerca de lo qué significa para ellos: “Es el primer reconocimiento que recibimos en nuestra trayectoria, le agradecemos a la gente porque gracias a ellos hemos conseguido cosas como estas”, expresó.

Bruno, baterista de la banda regiomontana, comentó acerca del Disco Diamante por el sencillo, “agradecemos a nuestros fans por seguir escuchándolo y a nuestra disquera de ese entonces que nos firmó y tuvo fe en nosotros, estamos muy contentos y honrados”.

Gerardo, vocalista del grupo, agregó, “yo la verdad no lo esperaba, para mi es uno de los reconocimientos más grandes que he recibido en toda mi carrera como músico”.

La dupla trabaja en su próximo disco que darán a conocer en agosto, en cuanto a crear música nueva, Galván señaló.

“Estamos terminando el disco completo, es la misma esencia de Volován pero con una energía renovada, nos está rejuveneciendo hacer estas canciones nuevas y estoy agarrando otra vez esa energía de cuando empezamos”.

Acerca de cómo cambió la escena musical desde 2006, cuando estrenaron Monitor, Bressa afirmó.

“Ha cambiado muchísimo pero los fans de hueso colorado ahi estan, la gente que le gusta el álbum o que por primera vez lo escucha, les gusta, funciona aunque ahora estén sonando otros estilos o fusiones de música”.

Respecto a su canción favorita para tocar en vivo, Bruno contó: “a mi me gusta mucho tocar Nunca del disco Hogar, tiene dinámicas muy padres para mi como baterista, me gusta mucho Monitor por la entrega de la gente”, Gerardo aseguró, “monitor porque lo que sentía al tocar con la gente era un vínculo muy fuerte que no siento con otras canciones, la energía es muy potente”.

Sobre su nueva gira el baterista expresó, “traemos muchas ganas de tocar en vivo, no queremos celebrar nuestra carrera sin traer nada nuevo, queremos mostrar canciones nuevas”.

SOBRE LA BANDA

Ximena Sariñana colaboró en los temas Luna y versión acústica de Monitor.

Esperan lanzar una nueva versión de Monitor

La canción Monitor obtuvo nominación al Grammy Latino en 2007

Monitor es parte de soundtracks de películas como Amor Xtremo, Volverte A Ver.

DATOS DUROS

4 discos de estudio tiene la banda

2006 fue cuando estrenaron Monitor

100 millones de reproducciones se requieren para obtener Disco Diamante

70 millones de streams del álbum completo para obtener Disco de Oro

15 millones de vistas tiene el video de Monitor

