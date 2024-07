María León no va a Aventurera, ya fue confirmado por un famoso productor

María León, reconocida por su versatilidad artística y aplaudida trayectoria en teatro musical, ha capturado la atención del público y los medios recientemente. Y es que, el productor Juan Osorio, quien está amargo de la nueva versión de 'Aventurera', anunció que habría una nueva protagonista de su puesta en escena, por lo que muchos aseguraron que la exintegrante de Playa Limbo era la mejor opción.

De acuerdo con Osorio, la nueva “Aventurera” será presentada el próximo 18 de julio, y pese a que muchos en redes sociales han expresado su entusiasmo por ver a María León en el papel, destacando su habilidad como actriz, cantante y bailarina profesional, esta posibilidad ya fue descartada por otro famoso productor de teatro musical.

María León no dará vida a "Elena Tejero".

IG @sargentoleon

Sigue leyendo:

Juan Osorio habla de la salida de Irina Baeva de Aventurera: "este negocio es así"

Cazzu se hace nuevo tatuaje, aseguran que tiene que ver con Nodal

María León no va a “Aventurera”

Con una sólida carrera en teatro musical, María León ha dejado una marca indeleble en obras como 'Vaselina', 'Mentiras', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Chicago', tras su salida de la exitosa agrupación pop 'Playa Limbo'. Sin embargo, las expectativas de verla en 'Aventurera' se vieron frustradas cuando el productor Alex Gou confirmó que María León no será parte de la obra de teatro producida por Juan Osorio.

El productor terminó con los rumores.

Foto: "X" @Alex_gou

Lo anterior, debido a que la bailarina, cantante y actriz está comprometida con otro proyecto teatral: 'Jesucristo Superestrella', el cual está bajo la producción de Gou y en donde interpretará el papel de María Magdalena. Dicho musical, está programado para debutar el 04 de octubre en el Centro Cultural Teatro I, promete ser un éxito en cartelera, pues en esta ocasión María León actuará a lado Benny Ibarra, Kalimba, Leonardo de Lozanne, Erik Rubín, Yahir, Alex Lora y Ximena Sariñana.

Este es el cartel del musical producido por Alex Gou.

Foto: "X" @Alex_gou

¿Quién va a ser la nueva “Aventurera”?

La incertidumbre sobre quién será la nueva protagonista de 'Aventurera' persiste, con nombres como Vanessa Guzmán surgiendo como posibles candidatas, según revelaciones del periodista Víctor Hugo Sánchez, conocido en redes como "Hijo de Vecino". Sánchez, señaló que antes de elegir a Irina Baeva, Osorio había considerado a Guzmán para el papel de Elena Tejero, un hecho que ha avivado el debate sobre quién finalmente se hará cargo del icónico personaje.

Las especulaciones cobran fuerza alrededor de Irina Baeva, cuya supuesta salida de 'Aventurera' ha sido objeto de controversia. Algunos rumores sugieren que la decisión podría ser una estrategia publicitaria, centrada en solamente renovar vestuarios y coreografías para reforzar la producción. Mientras tanto, Juan Osorio ha optado por mantener un perfil bajo respecto a la situación, mencionando en conversaciones con medios que están evaluando las críticas y considerando ajustes necesarios para asegurar el éxito continuo de la obra.

La atención del público está dividida entre el futuro incierto de 'Aventurera' y la expectativa por el próximo papel estelar de María León en 'Jesucristo Superestrella'. Mientras se devela el misterio sobre quién tomará las riendas de la nueva 'Aventurera', el nombre de María León sigue resonando como una opción deseada por muchos, aunque por ahora, sus fans tendrán que esperar para verla brillar en otra espectacular producción teatral.