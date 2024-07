Boda de Nodal y Ángela Aguilar: Cazzu aún no borra las FOTOS con su ex, aquí las pruebas

El pasado 24 de julio el cantante Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar, luego de semanas de mucho revuelo. Y es que el cantante de “Probablemente” anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti, el pasado 23 de mayo, pero al poco tiempo, el 10 de junio, anunció que estaba en una relación amorosa con la “princesa del regional mexicano”. Pese a todo esto, la intérprete argentina no ha borrado las fotos con Christian en Instagram.

Su nuevo romance ha dado mucho de qué hablar, pues poco después de que anunciaron su romance, Nodal salió a decir que su amor por Ángela es real, además de que pidió respeto para todas las personas involucradas. Él sostiene que nunca le fue infiel a Cazzu y que su relación terminó en buenos términos y recalcó que la razón de su rompimiento fue que a veces el amor no funciona.

¿Habrán acabado muy mal? Foto: @Cazzu / Instagram.

Cazzu mantiene las fotos con Nodal

Después de que la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se volviera una realidad, en redes sociales comenzó a circular que Cazzu aún tiene las fotos que se tomó con su ex, lo cual ha despertado mucha especulación entre los internautas, pues muchos sostienen que lo hace para molestar a Ángela y algunos más creen que simplemente no le da mucha importancia al tema.

Los internautas apoyan mucho a la cantante. Foto: @Cazzu / Instagram.

Recientemente se dijo que Cazzu no quiere que Inti, su hija, sea mexicana y aparentemente no tiene la intención de viajar a México para arreglar el papeleo para que la pequeña obtenga la doble nacionalidad: “Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina”, se dijo en el programa Chisme No Like.

Nodal no quiso darle más dinero a su hija

Cazzu habría solicitado a Christian Nodal una pensión alimentaria de 135 mil dólares mensuales, aproximadamente 2 millones y medio de pesos, según informó el Diario de Nueva York. Sin embargo, los abogados del cantante se habrían negado a que su cliente pagara esa cantidad. Tras llegar a un acuerdo, la cifra fue considerablemente reducida.

En los comentarios le tiran mucho a Nodal. Foto: @Cazzu / Instagram.

Finalmente, se acordó que Nodal pagaría 7 mil dólares al mes, es decir, 120 mil pesos mexicanos. Aunque esta cantidad es mucho menor a la solicitada inicialmente, Cazzu habría aceptado la recomendación de su representante legal.